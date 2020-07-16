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8950 NE 8th Ave
Last updated April 3 2020 at 1:18 PM

8950 NE 8th Ave

8950 Northeast 8th Avenue · (786) 306-2403
COVID-19 Update
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Location

8950 Northeast 8th Avenue, Miami-Dade County, FL 33138
Miami Shores

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 411 · Avail. now

$1,500

2 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
elevator
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pool
guest parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8950 NE 8th Ave have any available units?
8950 NE 8th Ave has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8950 NE 8th Ave have?
Some of 8950 NE 8th Ave's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8950 NE 8th Ave currently offering any rent specials?
8950 NE 8th Ave is not currently offering any rent specials.
Is 8950 NE 8th Ave pet-friendly?
No, 8950 NE 8th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami-Dade County.
Does 8950 NE 8th Ave offer parking?
Yes, 8950 NE 8th Ave offers parking.
Does 8950 NE 8th Ave have units with washers and dryers?
No, 8950 NE 8th Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 8950 NE 8th Ave have a pool?
Yes, 8950 NE 8th Ave has a pool.
Does 8950 NE 8th Ave have accessible units?
No, 8950 NE 8th Ave does not have accessible units.
Does 8950 NE 8th Ave have units with dishwashers?
Yes, 8950 NE 8th Ave has units with dishwashers.
Does 8950 NE 8th Ave have units with air conditioning?
Yes, 8950 NE 8th Ave has units with air conditioning.
Interested in 8950 NE 8th Ave?
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