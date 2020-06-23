All apartments in Los Angeles
Find more places like 880 West 1ST Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
880 West 1ST Street
Last updated April 10 2020 at 9:59 PM

880 West 1ST Street

880 West 1st Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Downtown Los Angeles
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

880 West 1st Street, Los Angeles, CA 90012
Downtown Los Angeles

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
elevator
parking
pool
garage
URBAN & DWTN LA LIVING AT ITS FINEST IN THIS LUXURY 2BR+DEN/2BA CONDO AT THE PROMENADE WEST COMPLEX. THIS CONDO HAS NO SIDE ADJACENT NEIGHBORS, MAKE IT UNIQUELY A PRIVATE UNIT. CONDO BOAST A GORGEOUS & TRANQUIL VIEW OF THE CASCADING WATERFALL AND GARDEN TERRACES FR EVERY ROOM. IT HAS BEEN TASTEFULLY REMODELED FR TOP TO BOTTOM W/ EUROPEAN KITCH CABINETS, LARGE & OPEN KITCH GRANITE COUNTER TOPS, LED LIGHTS, BEAUTIFUL MARBLE & LAMINATED HRWD FLR THRU-OUT THE ENTIRE CONDO, RECESS LIGHTS W/ DIMMERS, CROWN MOLDING THRU-OUT ADDS TOUCH OF LUXURY. THIS CORNER UNIT 1ST FLR CONDO W/ GARAGE PARKING ON THE SAME LEVEL FOR EXTRA CONVENIENCE. CENTRALLY LOCATED IN HEART OF DWTN LA; WITHIN WALKING DISTANCE TO DISNEY CONCERT HALL, THE MUSIC CENTER, COURTHOUSES, FAMOUS RESTAURANTS, BRAND NAME SHOPS AND MORE... WON'T LAST.. WELCOME HOME TO LUXURY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 880 West 1ST Street have any available units?
880 West 1ST Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 880 West 1ST Street have?
Some of 880 West 1ST Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 880 West 1ST Street currently offering any rent specials?
880 West 1ST Street is not currently offering any rent specials.
Is 880 West 1ST Street pet-friendly?
No, 880 West 1ST Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 880 West 1ST Street offer parking?
Yes, 880 West 1ST Street offers parking.
Does 880 West 1ST Street have units with washers and dryers?
No, 880 West 1ST Street does not offer units with in unit laundry.
Does 880 West 1ST Street have a pool?
Yes, 880 West 1ST Street has a pool.
Does 880 West 1ST Street have accessible units?
No, 880 West 1ST Street does not have accessible units.
Does 880 West 1ST Street have units with dishwashers?
Yes, 880 West 1ST Street has units with dishwashers.
Helpful Articles
Renting vs Buying an Apartment
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
How to Find a Sublet
Best Practices for Choosing a Neighborhood for a Family
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Poinsettia Club
1444 North Poinsettia Place
Los Angeles, CA 90046
The Lofts at the Security Building
510 S Spring St
Los Angeles, CA 90013
3033 Wilshire
3033 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90010
G12 Apartments
1200 S Grand Ave
Los Angeles, CA 90015
The Mansfield at Miracle Mile
5100 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90036
Addison Apartments
14320 Addison Street
Los Angeles, CA 91423
South Park Lofts
818 South Grand Avenue
Los Angeles, CA 90015
APEX. The One.
900 S Figueroa St
Los Angeles, CA 90015

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College