12920 Dalewood St 60

Amenities
UPSTAIR LOVERS -MOVE IN READY - .EMAIL 2 C UNIT - Property Id: 309015
RENOVATED UPSTAIRS UNIT
EMAIL TO SEE UNIT
NO PETS OF ANY KIND
NO SMOKING OF ANY KIND
FIRST COME FIRST SERVED
WE PAY FOR WATER, SEWER, TRASH, GENERAL MAINTENANCE
TENANT PAYS FOR: GAS, ELECTRICITY, INTERNET AND CABLE
NEW KITCHEN
BRAND NEW APPLIANCES (STOVE & MICROWAVE)
TENANT MUST BRING MEDIUM SIZE REFRIGERATOR
LAMINATED WOOD FLOORS THROUGH OUT ENTIRE UNIT
CLOSET SUBDIVDED WITH MAXIMUM SPACE SHELVES POSSIBLE
SPOT LOTS IN ROOM AND CLOSET AREA
QUIET QUIET QUIET COMPLEX AND WE ARE LOOKING FOR THE SAME.
CLEAN UNIT
CLEAN WASHER AND DRYER ONSITE FACILITIES
ONE PARKING CARPORT SPACE WITH REMOTE CONTROL
GATED COMMUNITY
LOCATION BETWEEN 605 FWY & 10 FWY. NEAR OTHER FREEWAYS HIGHWAY 60 AND 5.
NEAR BY ELEMENTARY, JUNIOR HIGH AND HIGH SCHOOLS. NEAR EASY TRANSPORTATION....
UNIT IS MOVE IN READY. CAN ONLY VIEW WITH APPOINTMENT. ..
NO REALTORS NO BROKERS CALLS SOLICITATIONS
DO NOT ENTER THE PROPERTY UNLESS PRE-QUALIFIED TO SEE THE UNIT AND ESCORTED BY THE PROPERTY MANAGER. THANK YOU.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/12920-dalewood-st-baldwin-park-ca-unit-60/309015
Property Id 309015
No Pets Allowed
(RLNE5943432)