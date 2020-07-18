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Baldwin Park, CA
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12920 Dalewood St 60
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

12920 Dalewood St 60

12920 Dalewood Street · (626) 755-6723
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Location

12920 Dalewood Street, Baldwin Park, CA 91706
Baldwin Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit Unit 60 · Avail. now

$1,375

1 Bed · 1 Bath · 550 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
carport
recently renovated
some paid utils
Unit Amenities
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
internet access
UPSTAIR LOVERS -MOVE IN READY - .EMAIL 2 C UNIT - Property Id: 309015

RENOVATED UPSTAIRS UNIT
EMAIL TO SEE UNIT

NO PETS OF ANY KIND
NO SMOKING OF ANY KIND

FIRST COME FIRST SERVED
WE PAY FOR WATER, SEWER, TRASH, GENERAL MAINTENANCE
TENANT PAYS FOR: GAS, ELECTRICITY, INTERNET AND CABLE

NEW KITCHEN
BRAND NEW APPLIANCES (STOVE & MICROWAVE)
TENANT MUST BRING MEDIUM SIZE REFRIGERATOR

LAMINATED WOOD FLOORS THROUGH OUT ENTIRE UNIT
CLOSET SUBDIVDED WITH MAXIMUM SPACE SHELVES POSSIBLE
SPOT LOTS IN ROOM AND CLOSET AREA

QUIET QUIET QUIET COMPLEX AND WE ARE LOOKING FOR THE SAME.
CLEAN UNIT

CLEAN WASHER AND DRYER ONSITE FACILITIES
ONE PARKING CARPORT SPACE WITH REMOTE CONTROL
GATED COMMUNITY

LOCATION BETWEEN 605 FWY & 10 FWY. NEAR OTHER FREEWAYS HIGHWAY 60 AND 5.
NEAR BY ELEMENTARY, JUNIOR HIGH AND HIGH SCHOOLS. NEAR EASY TRANSPORTATION....

UNIT IS MOVE IN READY. CAN ONLY VIEW WITH APPOINTMENT. ..

NO REALTORS NO BROKERS CALLS SOLICITATIONS

DO NOT ENTER THE PROPERTY UNLESS PRE-QUALIFIED TO SEE THE UNIT AND ESCORTED BY THE PROPERTY MANAGER. THANK YOU.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/12920-dalewood-st-baldwin-park-ca-unit-60/309015
Property Id 309015

No Pets Allowed

(RLNE5943432)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12920 Dalewood St 60 have any available units?
12920 Dalewood St 60 has a unit available for $1,375 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12920 Dalewood St 60 have?
Some of 12920 Dalewood St 60's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12920 Dalewood St 60 currently offering any rent specials?
12920 Dalewood St 60 is not currently offering any rent specials.
Is 12920 Dalewood St 60 pet-friendly?
No, 12920 Dalewood St 60 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baldwin Park.
Does 12920 Dalewood St 60 offer parking?
Yes, 12920 Dalewood St 60 offers parking.
Does 12920 Dalewood St 60 have units with washers and dryers?
Yes, 12920 Dalewood St 60 offers units with in unit laundry.
Does 12920 Dalewood St 60 have a pool?
No, 12920 Dalewood St 60 does not have a pool.
Does 12920 Dalewood St 60 have accessible units?
No, 12920 Dalewood St 60 does not have accessible units.
Does 12920 Dalewood St 60 have units with dishwashers?
No, 12920 Dalewood St 60 does not have units with dishwashers.
Does 12920 Dalewood St 60 have units with air conditioning?
No, 12920 Dalewood St 60 does not have units with air conditioning.
Interested in 12920 Dalewood St 60?
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