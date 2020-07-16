All apartments in York County
Find more places like 700 Bridge Crossing Unit D.
How many bedrooms do you need?
Home
/
York County, VA
/
700 Bridge Crossing Unit D
Last updated May 14 2020 at 9:46 AM

700 Bridge Crossing Unit D

700 Bridge Crossing · (757) 717-4472
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

700 Bridge Crossing, York County, VA 23692

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 700 Bridge Crossing Unit D · Avail. now

$1,345

2 Bed · 2 Bath · 1080 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
parking
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
parking
pool
700 Bridge Crossing Unit D Available 06/01/20 YORK COUNTY CONDO - FABULOUS 2 BEDROOM 2 BATH CONDO ON SECOND FLOOR IN YORK COUNTY'S BEAUTIFUL COMMUNITY OF BURNT BRIDGE RUN. SUPER CONVENIENT TO FT. EUSTIS AND ALL INTERSTATES. MINUTES AWAY FROM PARKS, BEACHES, AND SHOPPING. BEAUTIFULLY REMODELED UNIT WITH OPEN FLOOR PLAN AND CATHEDRAL CEILING. THE GREAT ROOM IS HUGE WITH SKYLIGHT, RECESSED LIGHTING, WOOD BURNING FIREPLACE AND BALCONY OVERLOOKING POOL & POND. GORGEOUS REMODELED KITCHEN WITH ALL APPLIANCES AND GRANITE COUNTER WITH BREAKFAST BAR & PANTRY. MASTER SUITE WITH WALK-IN CLOSET AND ENSUITE BATH. SECOND BEDROOM AND FULL HALL BATH. ASSIGNED PARKING. POOL & CLUBHOUSE ACCESS. THIS UNIT HAS IT ALL - SCHEDULE YOUR SHOWING TODAY!

(RLNE5772072)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 700 Bridge Crossing Unit D have any available units?
700 Bridge Crossing Unit D has a unit available for $1,345 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 700 Bridge Crossing Unit D have?
Some of 700 Bridge Crossing Unit D's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 700 Bridge Crossing Unit D currently offering any rent specials?
700 Bridge Crossing Unit D is not currently offering any rent specials.
Is 700 Bridge Crossing Unit D pet-friendly?
Yes, 700 Bridge Crossing Unit D is pet friendly.
Does 700 Bridge Crossing Unit D offer parking?
Yes, 700 Bridge Crossing Unit D offers parking.
Does 700 Bridge Crossing Unit D have units with washers and dryers?
No, 700 Bridge Crossing Unit D does not offer units with in unit laundry.
Does 700 Bridge Crossing Unit D have a pool?
Yes, 700 Bridge Crossing Unit D has a pool.
Does 700 Bridge Crossing Unit D have accessible units?
No, 700 Bridge Crossing Unit D does not have accessible units.
Does 700 Bridge Crossing Unit D have units with dishwashers?
No, 700 Bridge Crossing Unit D does not have units with dishwashers.
Does 700 Bridge Crossing Unit D have units with air conditioning?
No, 700 Bridge Crossing Unit D does not have units with air conditioning.
Interested in 700 Bridge Crossing Unit D?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Commonwealth at York
100 Legacy Way
Yorktown, VA 23693
Pines of York
3100 Hampton Hwy
Yorktown, VA 23693
Aura at Arbordale
401 Bulifants Boulevard
Williamsburg, VA 23188
Four Seasons
102 Indian Summer Drive
Yorktown, VA 23693
The Courts at Yorkshire Downs
101 Little Bay Ave
Yorktown, VA 23693
Grafton Station Apartments
100 Piccadilly Loop
Yorktown, VA 23692

Apartments For Rent in Nearby Cities

Virginia Beach, VARichmond, VANorfolk, VAChesapeake, VANewport News, VAHampton, VAPortsmouth, VA
Petersburg, VASuffolk, VAChester, VAWilliamsburg, VAColonial Heights, VAHopewell, VAMechanicsville, VA
Meadowbrook, VAPoquoson, VASandston, VABellwood, VACarrollton, VAPrince George, VAEast Highland Park, VA

Apartments Near Colleges

Hampton UniversityUniversity of Richmond
College of William and MaryChristopher Newport University
Eastern Virginia Medical School
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity