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700 Bridge Crossing Unit D Available 06/01/20 YORK COUNTY CONDO - FABULOUS 2 BEDROOM 2 BATH CONDO ON SECOND FLOOR IN YORK COUNTY'S BEAUTIFUL COMMUNITY OF BURNT BRIDGE RUN. SUPER CONVENIENT TO FT. EUSTIS AND ALL INTERSTATES. MINUTES AWAY FROM PARKS, BEACHES, AND SHOPPING. BEAUTIFULLY REMODELED UNIT WITH OPEN FLOOR PLAN AND CATHEDRAL CEILING. THE GREAT ROOM IS HUGE WITH SKYLIGHT, RECESSED LIGHTING, WOOD BURNING FIREPLACE AND BALCONY OVERLOOKING POOL & POND. GORGEOUS REMODELED KITCHEN WITH ALL APPLIANCES AND GRANITE COUNTER WITH BREAKFAST BAR & PANTRY. MASTER SUITE WITH WALK-IN CLOSET AND ENSUITE BATH. SECOND BEDROOM AND FULL HALL BATH. ASSIGNED PARKING. POOL & CLUBHOUSE ACCESS. THIS UNIT HAS IT ALL - SCHEDULE YOUR SHOWING TODAY!
(RLNE5772072)