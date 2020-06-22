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Virginia Beach, VA
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3661 ESSEX POND QUAY
Last updated June 5 2020 at 10:12 AM

3661 ESSEX POND QUAY

3661 Essex Pond Quay · (757) 285-9057
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Location

3661 Essex Pond Quay, Virginia Beach, VA 23462
Chimney Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,395

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2 Bed · 3 Bath · 1300 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
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playground
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REMODELED TWO MASTER SUITE VIRGINIA BEACH CONDO, APPROXIMATELY 1,300 SQUARE FOOT. OPEN LIVING ROOM AND DINING AREA, KITCHEN BAR AREA, RECESSED LIGHT, PORCELAIN TILE FLOOR, APPLIANCE PACKAGE INCLUDING REFRIGERATOR, SMOOTH TOP STOVE, BUILT-IN MICROWAVE & DISHWASHER. LIGHTED LAUNDRY AREA WITH CABINETS. NEWER PAINT, CARPET, HEATING AND AC. UPGRADED WINDOWS, LIGHTS AND PLUMBING FIXTURES. FOUR CEILING FANS, MARBLE TOP BATH VANITIES, PALLADIUM MASTER WINDOW, DECORATIVE FRONT DOOR, DIGITAL AC THERMOSTAT, ASSIGNED PARKING, DECK, SHED, PRIVACY FENCE, COMMUNITY CLUBHOUSE, PLAYGROUNDS AND SWIMMING POOL. CLOSE TO OCEANA, DAMNECK AND LITTLECREEK. QUICK POSSESSION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3661 ESSEX POND QUAY have any available units?
3661 ESSEX POND QUAY has a unit available for $1,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Virginia Beach, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Virginia Beach Rent Report.
What amenities does 3661 ESSEX POND QUAY have?
Some of 3661 ESSEX POND QUAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3661 ESSEX POND QUAY currently offering any rent specials?
3661 ESSEX POND QUAY isn't currently offering any rent specials.
Is 3661 ESSEX POND QUAY pet-friendly?
No, 3661 ESSEX POND QUAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Virginia Beach.
Does 3661 ESSEX POND QUAY offer parking?
Yes, 3661 ESSEX POND QUAY does offer parking.
Does 3661 ESSEX POND QUAY have units with washers and dryers?
Yes, 3661 ESSEX POND QUAY offers units with in unit laundry.
Does 3661 ESSEX POND QUAY have a pool?
Yes, 3661 ESSEX POND QUAY has a pool.
Does 3661 ESSEX POND QUAY have accessible units?
No, 3661 ESSEX POND QUAY does not have accessible units.
Does 3661 ESSEX POND QUAY have units with dishwashers?
Yes, 3661 ESSEX POND QUAY has units with dishwashers.
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