41828 APATITE SQ

Amenities
PLEASE REMOVE YOUR SHOES*READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY*OPEN, LIGHT & BRIGHT THROUGHOUT*3 BEDROOMS, 3.5 BATHS & 2 CAR GARAGE*COVERED FRONT PORTICO*2 STORY FOYER*9 FOOT CEILINGS MAIN LEVEL*OPEN GREAT ROOM W/EXTRA STORAGE & FULL BATH*WALK OUT TO FENCED IN REAR YARD*UPPER LEVEL W/9 FOOT CEILINGS, HARDWOOD FLOORS & HALF BATH*OPEN LIVING ROOM & DINING ROOM*FAMILY ROOM W/GAS FIREPLACE*GOURMET KITCHEN W/CENTER ISLAND, GRANITE COUNTERTOPS & ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES*SEPARATE PANTRY*WALK OUT TO REAR DECK*MASTER BEDROOM W/TRAY CEILING & WALK IN CLOSET*MASTER BATH W/GRANITE COUNTERTOPS*2 ADDITIONAL BEDROOMS, 3RD FULL BATH & WASHER & DRYER ON TOP LEVEL*