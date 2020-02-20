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Stone Ridge, VA
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41828 APATITE SQ
Last updated February 20 2020 at 9:55 AM

41828 APATITE SQ

41828 Apatite Square · No Longer Available
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Location

41828 Apatite Square, Stone Ridge, VA 20105

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
PLEASE REMOVE YOUR SHOES*READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY*OPEN, LIGHT & BRIGHT THROUGHOUT*3 BEDROOMS, 3.5 BATHS & 2 CAR GARAGE*COVERED FRONT PORTICO*2 STORY FOYER*9 FOOT CEILINGS MAIN LEVEL*OPEN GREAT ROOM W/EXTRA STORAGE & FULL BATH*WALK OUT TO FENCED IN REAR YARD*UPPER LEVEL W/9 FOOT CEILINGS, HARDWOOD FLOORS & HALF BATH*OPEN LIVING ROOM & DINING ROOM*FAMILY ROOM W/GAS FIREPLACE*GOURMET KITCHEN W/CENTER ISLAND, GRANITE COUNTERTOPS & ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES*SEPARATE PANTRY*WALK OUT TO REAR DECK*MASTER BEDROOM W/TRAY CEILING & WALK IN CLOSET*MASTER BATH W/GRANITE COUNTERTOPS*2 ADDITIONAL BEDROOMS, 3RD FULL BATH & WASHER & DRYER ON TOP LEVEL*

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 41828 APATITE SQ have any available units?
41828 APATITE SQ doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Stone Ridge, VA.
What amenities does 41828 APATITE SQ have?
Some of 41828 APATITE SQ's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 41828 APATITE SQ currently offering any rent specials?
41828 APATITE SQ is not currently offering any rent specials.
Is 41828 APATITE SQ pet-friendly?
No, 41828 APATITE SQ is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Stone Ridge.
Does 41828 APATITE SQ offer parking?
Yes, 41828 APATITE SQ offers parking.
Does 41828 APATITE SQ have units with washers and dryers?
Yes, 41828 APATITE SQ offers units with in unit laundry.
Does 41828 APATITE SQ have a pool?
No, 41828 APATITE SQ does not have a pool.
Does 41828 APATITE SQ have accessible units?
No, 41828 APATITE SQ does not have accessible units.
Does 41828 APATITE SQ have units with dishwashers?
Yes, 41828 APATITE SQ has units with dishwashers.
Does 41828 APATITE SQ have units with air conditioning?
No, 41828 APATITE SQ does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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