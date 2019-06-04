43706 MINK MEADOWS ST

Amenities
HUGE 4 LEVEL COLONIAL HAS 5 BEDROOMS & 4.5 BATHS W/OVER 3,400 SQFT*2-STORY FOYER*GENEROUS ROOM SIZES THROUGHOUT*MAIN LEVEL STUDY*GOURMET KITCHEN & BREAKFAST ROOM*FAMILY ROOM W/GAS FIREPLACE*WALK OUT TO HUGE DOUBLE LEVEL DECK, PATIO W/WALL & SEATING & LEVEL REAR YARD*OWNER'S SUITE w/TRAY CEILING, SITTING ROOM & LUXURY GARDEN BATH*3 ADDITIONAL BEDROOMS + 2 FULL BATHS ON UPPER LEVEL*FINISHED 4TH FLOOR W/CATHEDRAL CEILING, SKYLIGHTS, BEDROOM W/CLOSET, BONUS ROOM + 4TH FULL BA*HUGE UNFINISHED WALK OUT BASEMENT FOR EXERCISE/PLAY/STORAGE*