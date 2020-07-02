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25179 BEACH PLACE
Last updated July 2 2020 at 4:24 PM

25179 BEACH PLACE

25179 Beach Place · (703) 597-2085
COVID-19 Update
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Location

25179 Beach Place, South Riding, VA 20152

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,600

3 Bed · 4 Bath · 2889 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25179 BEACH PLACE have any available units?
25179 BEACH PLACE has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 25179 BEACH PLACE have?
Some of 25179 BEACH PLACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25179 BEACH PLACE currently offering any rent specials?
25179 BEACH PLACE is not currently offering any rent specials.
Is 25179 BEACH PLACE pet-friendly?
No, 25179 BEACH PLACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in South Riding.
Does 25179 BEACH PLACE offer parking?
No, 25179 BEACH PLACE does not offer parking.
Does 25179 BEACH PLACE have units with washers and dryers?
Yes, 25179 BEACH PLACE offers units with in unit laundry.
Does 25179 BEACH PLACE have a pool?
No, 25179 BEACH PLACE does not have a pool.
Does 25179 BEACH PLACE have accessible units?
No, 25179 BEACH PLACE does not have accessible units.
Does 25179 BEACH PLACE have units with dishwashers?
Yes, 25179 BEACH PLACE has units with dishwashers.
Does 25179 BEACH PLACE have units with air conditioning?
No, 25179 BEACH PLACE does not have units with air conditioning.
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