2239 Hunters Run Dr

Amenities
---------- Short Term or Long Term Available ----------
A-V-A-I- L-A-B-L-E $$ 1,750 firm rent. Prefered method of contacting me: TEXT, emails sometimes go to junk or contain spam
NEW REMODELED WITH MORE THAN 1000 SQ . FT . NEW
CONTEMPORARY FIXTURES
1 MASTER BR WITH QUEEN BED , WALK IN CLOSET , SUN ROOM ,
LIVING ROOM , DINING , LAUNDRY ROOM , BALCONY
MODERN SPACIOUS KITCHEN WITH HARDWOOD AND NEW
APPLIANCES , MARBLE BATHROOM , FIREPLACE , 3 CEILING FANS , CENTRAL A/C AND
HEATING .
INCLUDES :
RESERVED PARKING . THERE IS PLENTY OF EXTRA PARKING
SPACE IF MORE IS NEEDED ; MAINTENANCE FEES
& CONDO FEES ; RESTON ASSOCIATION FEES ;
DOES NOT INCLUDE UTILITIES (Gas/ Electric) OR CABLE / INTERNET
Right Next to the Toll RD and Easy Metrobus accessible
across the street. 1 mile from Silver Line Metro Stop.
7 Miles from Tysons Corner & 5 Miles from Dulles
airport 20 Miles from WASHINGTON DC ,
20 min from George Mason .
NO SMOKING & NO PETS ALLOWED .
YOU WILL ENJOY THE FOLLOWING AMENITIES
- MOST QUIET AND SAFE NEIGHBORHOOD . SHOPPING CENTER
ACROSS THE STREET WITH SAFEWAY
FAST FOODS , RESTAURANTS , STARBUCKS , BANK , INDOOR POOL ,
PHARMACY AND VIDEO RENTAL .
- 1 BLOCK FROM GOLF COURSE ; COUNTRY PARKS ; LOTS
WALKING TRAILS
- WALKING DISTANCE from RESTON TOWNCENTER WITH LOTS OF
ENTERTAINMENTS ,
THEATER , BOOKSTORE , ETC .
- LUSH LANDSCAPE WITH PINES TREES AND PEACEFUL VIEWS
AND SORROUNDINGS
-2 REFERENCES & DEPOSIT AND
VERIFICATION REQUIRED
THANK YOU