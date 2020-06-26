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Reston, VA
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2239 Hunters Run Dr
Last updated February 19 2020 at 9:44 AM

2239 Hunters Run Dr

2239 Hunter's Run Drive · No Longer Available
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Location

2239 Hunter's Run Drive, Reston, VA 20191

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
parking
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
fireplace
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
internet access
media room
---------- Short Term or Long Term Available ----------
A-V-A-I- L-A-B-L-E $$ 1,750 firm rent. Prefered method of contacting me: TEXT, emails sometimes go to junk or contain spam
NEW REMODELED WITH MORE THAN 1000 SQ . FT . NEW
CONTEMPORARY FIXTURES
1 MASTER BR WITH QUEEN BED , WALK IN CLOSET , SUN ROOM ,
LIVING ROOM , DINING , LAUNDRY ROOM , BALCONY
MODERN SPACIOUS KITCHEN WITH HARDWOOD AND NEW
APPLIANCES , MARBLE BATHROOM , FIREPLACE , 3 CEILING FANS , CENTRAL A/C AND
HEATING .
INCLUDES :
RESERVED PARKING . THERE IS PLENTY OF EXTRA PARKING
SPACE IF MORE IS NEEDED ; MAINTENANCE FEES
& CONDO FEES ; RESTON ASSOCIATION FEES ;
DOES NOT INCLUDE UTILITIES (Gas/ Electric) OR CABLE / INTERNET

Right Next to the Toll RD and Easy Metrobus accessible
across the street. 1 mile from Silver Line Metro Stop.
7 Miles from Tysons Corner & 5 Miles from Dulles
airport 20 Miles from WASHINGTON DC ,
20 min from George Mason .

NO SMOKING & NO PETS ALLOWED .

YOU WILL ENJOY THE FOLLOWING AMENITIES
- MOST QUIET AND SAFE NEIGHBORHOOD . SHOPPING CENTER
ACROSS THE STREET WITH SAFEWAY
FAST FOODS , RESTAURANTS , STARBUCKS , BANK , INDOOR POOL ,
PHARMACY AND VIDEO RENTAL .
- 1 BLOCK FROM GOLF COURSE ; COUNTRY PARKS ; LOTS
WALKING TRAILS
- WALKING DISTANCE from RESTON TOWNCENTER WITH LOTS OF
ENTERTAINMENTS ,
THEATER , BOOKSTORE , ETC .
- LUSH LANDSCAPE WITH PINES TREES AND PEACEFUL VIEWS
AND SORROUNDINGS
-2 REFERENCES & DEPOSIT AND
VERIFICATION REQUIRED
THANK YOU

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2239 Hunters Run Dr have any available units?
2239 Hunters Run Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Reston, VA.
How much is rent in Reston, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Reston Rent Report.
What amenities does 2239 Hunters Run Dr have?
Some of 2239 Hunters Run Dr's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2239 Hunters Run Dr currently offering any rent specials?
2239 Hunters Run Dr is not currently offering any rent specials.
Is 2239 Hunters Run Dr pet-friendly?
No, 2239 Hunters Run Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Reston.
Does 2239 Hunters Run Dr offer parking?
Yes, 2239 Hunters Run Dr offers parking.
Does 2239 Hunters Run Dr have units with washers and dryers?
No, 2239 Hunters Run Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 2239 Hunters Run Dr have a pool?
Yes, 2239 Hunters Run Dr has a pool.
Does 2239 Hunters Run Dr have accessible units?
No, 2239 Hunters Run Dr does not have accessible units.
Does 2239 Hunters Run Dr have units with dishwashers?
No, 2239 Hunters Run Dr does not have units with dishwashers.
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