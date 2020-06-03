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1818 NORTH SHORE COURT
Last updated June 2 2020 at 9:29 PM

1818 NORTH SHORE COURT

1818 North Shore Court · (571) 225-9892
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Location

1818 North Shore Court, Reston, VA 20190

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,599

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4 Bed · 4 Bath · 2250 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
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stainless steel
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Unit Amenities
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patio / balcony
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1818 NORTH SHORE COURT have any available units?
1818 NORTH SHORE COURT has a unit available for $2,599 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Reston, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Reston Rent Report.
What amenities does 1818 NORTH SHORE COURT have?
Some of 1818 NORTH SHORE COURT's amenities include patio / balcony, granite counters, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1818 NORTH SHORE COURT currently offering any rent specials?
1818 NORTH SHORE COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 1818 NORTH SHORE COURT pet-friendly?
No, 1818 NORTH SHORE COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Reston.
Does 1818 NORTH SHORE COURT offer parking?
No, 1818 NORTH SHORE COURT does not offer parking.
Does 1818 NORTH SHORE COURT have units with washers and dryers?
No, 1818 NORTH SHORE COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 1818 NORTH SHORE COURT have a pool?
Yes, 1818 NORTH SHORE COURT has a pool.
Does 1818 NORTH SHORE COURT have accessible units?
No, 1818 NORTH SHORE COURT does not have accessible units.
Does 1818 NORTH SHORE COURT have units with dishwashers?
No, 1818 NORTH SHORE COURT does not have units with dishwashers.
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