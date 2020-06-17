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1322 Northgate Sq.
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Reston, VA
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1322 Northgate Sq
Last updated March 11 2020 at 11:31 AM

1322 Northgate Sq

1322 Northgate Square · No Longer Available
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Location

1322 Northgate Square, Reston, VA 20190

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
extra storage
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
1322 Northgate Sq Available 04/03/20 NORTHGATE IN RESTON LOCATION - THIS LOVELY 2 LEVEL TOWNHOME HAS MANY UPDATES ALONG WITH AN EXCELLENT RESTON LOCATION!!!

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ENJOY THE PRIVATE DECK IN TREED BACK AREA!!!

THIS PROPERTY IS LOCATED A FEW MINUTES FROM NEW METRO, RESTON TOWN CENTER RESTAURANTS AND SHOPS!!!

PROFESSIONALLY MANAGED!!!

(RLNE5544710)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

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Frequently Asked Questions

Does 1322 Northgate Sq have any available units?
1322 Northgate Sq doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Reston, VA.
How much is rent in Reston, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Reston Rent Report.
What amenities does 1322 Northgate Sq have?
Some of 1322 Northgate Sq's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1322 Northgate Sq currently offering any rent specials?
1322 Northgate Sq is not currently offering any rent specials.
Is 1322 Northgate Sq pet-friendly?
Yes, 1322 Northgate Sq is pet friendly.
Does 1322 Northgate Sq offer parking?
No, 1322 Northgate Sq does not offer parking.
Does 1322 Northgate Sq have units with washers and dryers?
No, 1322 Northgate Sq does not offer units with in unit laundry.
Does 1322 Northgate Sq have a pool?
No, 1322 Northgate Sq does not have a pool.
Does 1322 Northgate Sq have accessible units?
No, 1322 Northgate Sq does not have accessible units.
Does 1322 Northgate Sq have units with dishwashers?
No, 1322 Northgate Sq does not have units with dishwashers.

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