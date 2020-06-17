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1322 Northgate Sq Available 04/03/20 NORTHGATE IN RESTON LOCATION - THIS LOVELY 2 LEVEL TOWNHOME HAS MANY UPDATES ALONG WITH AN EXCELLENT RESTON LOCATION!!!
QUALITY UPDATES LIKE THE NEW KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS, STAINLESS APPLIANCES, CUSTOM BACKSPLASH, WOOD FLOORS, NEW BATHROOMS, WALKIN CLOSETS WITH EXTRA STORAGE AND MORE!!!
ENJOY THE PRIVATE DECK IN TREED BACK AREA!!!
THIS PROPERTY IS LOCATED A FEW MINUTES FROM NEW METRO, RESTON TOWN CENTER RESTAURANTS AND SHOPS!!!
PROFESSIONALLY MANAGED!!!
(RLNE5544710)