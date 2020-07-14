All apartments in Oakton
Find more places like 2955 FINSBURY PLACE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Oakton, VA
/
2955 FINSBURY PLACE
Last updated April 6 2019 at 10:11 PM

2955 FINSBURY PLACE

2955 Finsbury Place · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Oakton
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments under $1,800
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

2955 Finsbury Place, Oakton, VA 22031

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
garage
LUXURY LIVING 2 LEVELS 3 BR 2.5 BATH, END LL TOWNHOUSE STYLE. BRAND NEW CARPETING, FRESHLY PAINTED, PROFESSIONAL CLEAN, NEW BLINDS INSTALLED. MOVE IN CONDITION.WALK TO VIENNA METRO STATION. COMMUTER'S DREAM. HARDWOOD FLOORING, OPEN KITCHEN, GRANITE COUnTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, BACK-SPLASH, SPACIOUS ROOM SIZES, GARAGE WITH REMOTE. CLOSE TO RT 66, 50,29 AND SHOPS. CONVENIENTLY LOCATION. $55 APPLICATION FEE PER ADULT TO SAMSON PROPERTIES EMAIL LA APPLICATION OR DROP OFF AT 14526 LEE RD, CHANTILLY. IF APPLY ELECTRONICALLY TEXT LA APPLICANT NAME AND EMAIL ADDRESS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2955 FINSBURY PLACE have any available units?
2955 FINSBURY PLACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oakton, VA.
How much is rent in Oakton, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Oakton Rent Report.
What amenities does 2955 FINSBURY PLACE have?
Some of 2955 FINSBURY PLACE's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2955 FINSBURY PLACE currently offering any rent specials?
2955 FINSBURY PLACE is not currently offering any rent specials.
Is 2955 FINSBURY PLACE pet-friendly?
No, 2955 FINSBURY PLACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakton.
Does 2955 FINSBURY PLACE offer parking?
Yes, 2955 FINSBURY PLACE offers parking.
Does 2955 FINSBURY PLACE have units with washers and dryers?
Yes, 2955 FINSBURY PLACE offers units with in unit laundry.
Does 2955 FINSBURY PLACE have a pool?
No, 2955 FINSBURY PLACE does not have a pool.
Does 2955 FINSBURY PLACE have accessible units?
No, 2955 FINSBURY PLACE does not have accessible units.
Does 2955 FINSBURY PLACE have units with dishwashers?
Yes, 2955 FINSBURY PLACE has units with dishwashers.
Helpful Articles
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
Should I Live with a Roommate?
How to Rent an Apartment Out of State
How to Write a Rental Reference Letter from a Landlord (sample letter)
Renting vs Buying an Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Oakton Park Apartments
3347 Willow Crescent Dr
Oakton, VA 22030
The Elms at Oakton
3223 Arrowhead Cir
Oakton, VA 22030

Similar Pages

Oakton 1 BedroomsOakton 2 Bedrooms
Oakton Apartments under $1,800Oakton Apartments with Pools
Oakton Studio ApartmentsAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDGermantown, MDBethesda, MDGaithersburg, MDReston, VANorth Bethesda, MDManassas, VACentreville, VA
Fairfax, VAAshburn, VAWheaton, MDHerndon, VAHyattsville, MDLeesburg, VAMerrifield, VAAdelphi, MDWest Falls Church, VAOxon Hill, MDAspen Hill, MDFort Washington, MD
Lincolnia, VAPotomac, MDManassas Park, VAWhite Oak, MDGlassmanor, MDIdylwood, VAGainesville, VAOlney, MDHuntington, VAHillcrest Heights, MDMontgomery Village, MDVienna, VA

Apartments Near Colleges

Marymount UniversityAmerican University
Catholic University of AmericaUniversity of the District of Columbia
George Washington University