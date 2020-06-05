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10215 HUNTER VALLEY ROAD
Last updated April 3 2020 at 1:43 PM

10215 HUNTER VALLEY ROAD

10215 E Hunter Valley Rd · (703) 408-5854
COVID-19 Update
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Location

10215 E Hunter Valley Rd, Oakton, VA 22181

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,100

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3 Bed · 3 Bath · 1960 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10215 HUNTER VALLEY ROAD have any available units?
10215 HUNTER VALLEY ROAD has a unit available for $3,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Oakton, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Oakton Rent Report.
What amenities does 10215 HUNTER VALLEY ROAD have?
Some of 10215 HUNTER VALLEY ROAD's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10215 HUNTER VALLEY ROAD currently offering any rent specials?
10215 HUNTER VALLEY ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 10215 HUNTER VALLEY ROAD pet-friendly?
Yes, 10215 HUNTER VALLEY ROAD is pet friendly.
Does 10215 HUNTER VALLEY ROAD offer parking?
Yes, 10215 HUNTER VALLEY ROAD does offer parking.
Does 10215 HUNTER VALLEY ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 10215 HUNTER VALLEY ROAD offers units with in unit laundry.
Does 10215 HUNTER VALLEY ROAD have a pool?
No, 10215 HUNTER VALLEY ROAD does not have a pool.
Does 10215 HUNTER VALLEY ROAD have accessible units?
No, 10215 HUNTER VALLEY ROAD does not have accessible units.
Does 10215 HUNTER VALLEY ROAD have units with dishwashers?
Yes, 10215 HUNTER VALLEY ROAD has units with dishwashers.
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