10215 HUNTER VALLEY ROAD

Amenities
MAIN LEVEL LIVING IN THIS UPDATED 2-LEVEL RAMBLER w. UPDATED EAT-IN KITCHEN, OPEN DINING AND LIVING ROOM W. WOOD FIREPLACE. IN THE HEART OF MAJESTIC HUNT COUNTRY MINUTES FROM TYSONS, RESTON, DC. MAGNIFICENT TREE-LINED DRIVEWAY LEADS TO OVER 5 ACRES OF GENTLY ROLLING PASTORAL VIEWS WITHIN 2 MILES OF DOWNTOWN VIENNA! ELECTRIC CAR CHARGER-INVISIBLE PET FENCE-FIOS INSTALLED. VIENNA SCHOOLS (MADISON HS). NEAR I-66, RTE 123, TOLL ROAD. RENT INCLUDES LAWN MOW. PETS: CASE BY CASE. NO SMOKING. MAX 2 INCOMES TO QUALIFY.