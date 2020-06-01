8344 MOLINE PL

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BRICK FRONT TOWNHOUSE BACKING TO TREES & COMMON AREA FOR PRIVACY*READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY*NEW!NEW!NEW!CARPET, PAINT & FLOORING*3 BEDROOMS, 2.5 BATHS & 2 ASSIGNED PARKING SPOTS*FOYER WITH 12X12 CERAMIC TILE FLOOR*OPEN LIVING ROOM*DINING ROOM W/CEILING FAN*KITCHEN W/GRANITE COUNTERS & 12X12 CERAMIC TILE FLOOR*HALF BATH W/12 X 12 CERAMIC TILE FLOOR*WALK OUT TO REAR DECK & LEVEL FENCED IN BACK YARD BACKING TO TREES & COMMON AREA OR PRIVACY*MASTER BEDROOM W/WALK IN CLOSET & CEILING FAN*2 ADDITIONAL BEDROOMS W/CEILING FANS & FULL BATH W/12 X12 CERAMIC TILE FLOORS ON UPPER LEVEL*FINISHED LOWER LEVEL REC ROOM W/12X12 CERAMIC TILE FLOOR & RECESSED LIGHTING*2ND FULL BATH ON LOWER LEVEL*WASHER/DRYER & EXTRA STORAGE ON LOWER LEVEL*