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9504 Fairview Ave
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9504 Fairview Ave

9504 Fairview Avenue · No Longer Available
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Location

9504 Fairview Avenue, Manassas, VA 20110

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/228f8cc0f4 ---- THIS IS THE UPPER UNIT - DOOR ON RIGHT - SCHEDULE SHOWING ONLINE - CAN APPLY AT WWW.RPMDIRECTVA.COM - $50.00 APP FEE PER ADULT - SECURITY DEPOSIT DUE AT TIME OF APPLICATION IN CERTIFIED FUNDS DELIVERED TO 4004 GENESEE PL. SUITE 113 WOODBRIDGE VA 22192 - PROCESS 2-3 DAYS ONCE APPROVED LEASE IS SENT OUT AND FIRST FULL MONTHS RENT IS DUE. TENANT BILLED DIRECTLY FROM LANDLORD / PROPERTY MANAGEMENT FOR GAS USAGE. SHARED DRIVEWAY. PLEASE CALL WITH ANY QUESTIONS. IN ADDITION TO THE BASE RENTAL RATE, TENANT WILL BE RESPONSIBLE FOR PAYING A $13.00 CHARGE THAT WILL BE USED TO HAVE HVAC FILTERS DELIVERED TO THEIR HOME APPROXIMATELY EVERY 60 DAYS UNDER THE UTILITY AND MAINTENANCE REDUCTION PROGRAM TO HELP SAVE 5-15% OF THE HEATING AND COOLING BILL AS WELL AS CREATE A CLEAN AND HEALTHY LIVING ENVIRONMENT. Pets Allowed Washer/Dryer In Unit

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9504 Fairview Ave have any available units?
9504 Fairview Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Manassas, VA.
What amenities does 9504 Fairview Ave have?
Some of 9504 Fairview Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9504 Fairview Ave currently offering any rent specials?
9504 Fairview Ave is not currently offering any rent specials.
Is 9504 Fairview Ave pet-friendly?
Yes, 9504 Fairview Ave is pet friendly.
Does 9504 Fairview Ave offer parking?
No, 9504 Fairview Ave does not offer parking.
Does 9504 Fairview Ave have units with washers and dryers?
Yes, 9504 Fairview Ave offers units with in unit laundry.
Does 9504 Fairview Ave have a pool?
No, 9504 Fairview Ave does not have a pool.
Does 9504 Fairview Ave have accessible units?
No, 9504 Fairview Ave does not have accessible units.
Does 9504 Fairview Ave have units with dishwashers?
No, 9504 Fairview Ave does not have units with dishwashers.
Does 9504 Fairview Ave have units with air conditioning?
Yes, 9504 Fairview Ave has units with air conditioning.
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