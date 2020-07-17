All apartments in Leesburg
Find more places like 228 HAWKS VIEW SQUARE SE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Leesburg, VA
/
228 HAWKS VIEW SQUARE SE
Last updated April 28 2019 at 1:44 AM

228 HAWKS VIEW SQUARE SE

228 Hawks View Sq SE · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Leesburg
See all
Apartments with Balcony
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all

Location

228 Hawks View Sq SE, Leesburg, VA 20175

Amenities

hardwood floors
garage
walk in closets
fireplace
microwave
bathtub
Unit Amenities
bathtub
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
*BIG BANG FOR YOUR BUCK IN THIS TUCKED AWAY TOWNHOME COMMUNITY OF HAWKS VIEW GLEN* ~ADAMS~MODEL W/1 CAR GARAGE 3BEDROOMS/2 FULLBATHS AND 2 HALF BATHS*OPEN MAIN LEVEL*A 10 FOOT BUMP OUT ON 3 LEVELS PROVIDES AN OFFICE ON THE LOWER FLR, A SUN ROOM ON THE MAIN AND A HUGE MASTER BATH ON THE UPPER LEVEL*SUNNY WNDWS W/CUSTOM BLINDS THROUGHOUT*KITCHEN HAS 2 WALL OVENS, GAS COOKTOP AND A BUILTIN MICROWAVE, ALONG WITH A HUGE WALK IN PANTRY*HARD WOOD IN LIVING ROOM AND DINING ROOM*WOOD STAIRS TO UL AND MAIN*MASTERBEDROOM HAS A VAULTED CEILING, A WALK IN CLOSET AND EASILY ACCOMODATES A KING BED ALONG WITH ADDITIONAL SEATING---A SOFA!*ATTACHED MASTER BATH HAS A DUAL SINK VANITY, SEPARATE SHOWER AND A HUGE SOAKING TUB*THE LOWER LEVEL HAS A GAS FIREPLACE IN THE REC ROOM AND AN OFFICE AREA*THE FOYER HAS WOOD FLOORING AND INSIDE ACCESS TO THE GARAGE*LOTS OF ADDITIONAL PARKING AVAILABLE IN THE COMMUNITY*ACCESS TO THE W&OD STEPS AWAY*CENTRAL TO GROCERY/SHOPPING/ACTIVITIES & COMMUTING*AGENTS NOTE DOCUMENT SECTION*EASY TO SHOW---FIRST TIME RENTAL*

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 228 HAWKS VIEW SQUARE SE have any available units?
228 HAWKS VIEW SQUARE SE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Leesburg, VA.
What amenities does 228 HAWKS VIEW SQUARE SE have?
Some of 228 HAWKS VIEW SQUARE SE's amenities include hardwood floors, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 228 HAWKS VIEW SQUARE SE currently offering any rent specials?
228 HAWKS VIEW SQUARE SE is not currently offering any rent specials.
Is 228 HAWKS VIEW SQUARE SE pet-friendly?
No, 228 HAWKS VIEW SQUARE SE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Leesburg.
Does 228 HAWKS VIEW SQUARE SE offer parking?
Yes, 228 HAWKS VIEW SQUARE SE offers parking.
Does 228 HAWKS VIEW SQUARE SE have units with washers and dryers?
No, 228 HAWKS VIEW SQUARE SE does not offer units with in unit laundry.
Does 228 HAWKS VIEW SQUARE SE have a pool?
No, 228 HAWKS VIEW SQUARE SE does not have a pool.
Does 228 HAWKS VIEW SQUARE SE have accessible units?
No, 228 HAWKS VIEW SQUARE SE does not have accessible units.
Does 228 HAWKS VIEW SQUARE SE have units with dishwashers?
No, 228 HAWKS VIEW SQUARE SE does not have units with dishwashers.
Does 228 HAWKS VIEW SQUARE SE have units with air conditioning?
No, 228 HAWKS VIEW SQUARE SE does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
The Best & Worst Cities for Dating 2019
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
How to Find a Month-to-Month Lease Apartment
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Studio vs. 1 Bedroom Apartments – Which is Right For You?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Point at Loudoun
703 Clark Ct NE
Leesburg, VA 20176
THE MANOR/THE MANOR EAST APARTMENTS
28 Fort Evans Rd NE
Leesburg, VA 20175
Assembly Leesburg
86 Heritage Way NE
Leesburg, VA 20176
Bellemeade Farms
775 Gateway Dr SE
Leesburg, VA 20175
The Metropolitan at Village at Leesburg
1500 Balch Dr S
Leesburg, VA 20175
Tuscarora Creek
130 Clubhouse Dr SW
Leesburg, VA 20175
Jefferson Somerset Park
600 Somerset Park Dr SE
Leesburg, VA 20175

Similar Pages

Leesburg 1 BedroomsLeesburg 2 Bedrooms
Leesburg Apartments with BalconiesLeesburg Apartments with Parking
Leesburg Dog Friendly ApartmentsAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDGermantown, MDFrederick, MDBethesda, MD
Gaithersburg, MDReston, VANorth Bethesda, MDManassas, VATysons Corner, VAHagerstown, MDFalls Church, VAMcLean, VA
Fair Oaks, VAAnnandale, VASpringfield, VAMcNair, VASterling, VALake Ridge, VALorton, VAMarumsco, VA

Apartments Near Colleges

Hood CollegeMarymount University
Northern Virginia Community CollegeAmerican University
Catholic University of America