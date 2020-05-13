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Laurel Hill, VA
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9134 FUREY RD
Last updated May 12 2020 at 10:07 PM

9134 FUREY RD

9134 Furey Road · No Longer Available
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Location

9134 Furey Road, Laurel Hill, VA 22079

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
basketball court
clubhouse
parking
pool
garage
PRIME LOCATION FOR COMMUTERS***CLEAN AND COZY TOWNHOUSE LOCATED IN OUTSTANDING SCHOOL DISTRICT*** MINUTES AWAY FROM MAJOR SHOPPING CENTERS AND LESS THAN 3 MILES TO VRE, PARK & RIDE, I-95*** GORGEOUS OPEN FLOOR PLAN WITH LOTS OF NATURAL LIGHT***HIGH CEILINGS AND BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS***SPACIOUS REC. ROOM IN BASEMENT (286 SQ FT)*** WOOD DECK AND PATIO PERFECT FOR ENTERTAINING FAMILY AND FRIENDS, FENCED BACK YARD*** TRASH REMOVAL INCLUDED IN MONTHLY RENT** AMENITIES INCLUDE BASKETBALL COURTS, CLUB HOUSE, COMMON GROUNDS, OUTDOOR SWIMMING POOL*** PET ALLOWED UPON APPROVAL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9134 FUREY RD have any available units?
9134 FUREY RD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laurel Hill, VA.
What amenities does 9134 FUREY RD have?
Some of 9134 FUREY RD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9134 FUREY RD currently offering any rent specials?
9134 FUREY RD is not currently offering any rent specials.
Is 9134 FUREY RD pet-friendly?
Yes, 9134 FUREY RD is pet friendly.
Does 9134 FUREY RD offer parking?
Yes, 9134 FUREY RD offers parking.
Does 9134 FUREY RD have units with washers and dryers?
Yes, 9134 FUREY RD offers units with in unit laundry.
Does 9134 FUREY RD have a pool?
Yes, 9134 FUREY RD has a pool.
Does 9134 FUREY RD have accessible units?
No, 9134 FUREY RD does not have accessible units.
Does 9134 FUREY RD have units with dishwashers?
Yes, 9134 FUREY RD has units with dishwashers.
Does 9134 FUREY RD have units with air conditioning?
No, 9134 FUREY RD does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.
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