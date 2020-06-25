2732 Bordeaux Place

Amenities
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Appliances: Dryer, Disposal, Dishwasher, Refrigerator, Stove, Washer
Amenities:Dryer, Disposal, Dishwasher, Refrigerator, Stove, Washer
Directions:
FROM OLD BRIDGE TO ANTIETAM RD, RIGHT ON BORDEAUX PLACE
(RLNE2017481)