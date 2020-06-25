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Lake Ridge, VA
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2732 Bordeaux Place
Last updated April 9 2020 at 11:58 AM

2732 Bordeaux Place

2732 Bordeaux Place · No Longer Available
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Location

2732 Bordeaux Place, Lake Ridge, VA 22192

Amenities

patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
parking
walk in closets
range
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
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call 703-241-0700 to see condo

Appliances: Dryer, Disposal, Dishwasher, Refrigerator, Stove, Washer

Amenities:Dryer, Disposal, Dishwasher, Refrigerator, Stove, Washer

Directions:
FROM OLD BRIDGE TO ANTIETAM RD, RIGHT ON BORDEAUX PLACE

(RLNE2017481)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2732 Bordeaux Place have any available units?
2732 Bordeaux Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Ridge, VA.
What amenities does 2732 Bordeaux Place have?
Some of 2732 Bordeaux Place's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2732 Bordeaux Place currently offering any rent specials?
2732 Bordeaux Place is not currently offering any rent specials.
Is 2732 Bordeaux Place pet-friendly?
No, 2732 Bordeaux Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Ridge.
Does 2732 Bordeaux Place offer parking?
Yes, 2732 Bordeaux Place offers parking.
Does 2732 Bordeaux Place have units with washers and dryers?
No, 2732 Bordeaux Place does not offer units with in unit laundry.
Does 2732 Bordeaux Place have a pool?
No, 2732 Bordeaux Place does not have a pool.
Does 2732 Bordeaux Place have accessible units?
No, 2732 Bordeaux Place does not have accessible units.
Does 2732 Bordeaux Place have units with dishwashers?
Yes, 2732 Bordeaux Place has units with dishwashers.
Does 2732 Bordeaux Place have units with air conditioning?
No, 2732 Bordeaux Place does not have units with air conditioning.
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