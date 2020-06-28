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Lake Ridge, VA
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12255 STEVENSON COURT
Last updated October 26 2019 at 7:08 AM

12255 STEVENSON COURT

12255 Stevenson Court · No Longer Available
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Location

12255 Stevenson Court, Lake Ridge, VA 22192

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12255 STEVENSON COURT have any available units?
12255 STEVENSON COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Ridge, VA.
What amenities does 12255 STEVENSON COURT have?
Some of 12255 STEVENSON COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12255 STEVENSON COURT currently offering any rent specials?
12255 STEVENSON COURT is not currently offering any rent specials.
Is 12255 STEVENSON COURT pet-friendly?
No, 12255 STEVENSON COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Ridge.
Does 12255 STEVENSON COURT offer parking?
Yes, 12255 STEVENSON COURT offers parking.
Does 12255 STEVENSON COURT have units with washers and dryers?
Yes, 12255 STEVENSON COURT offers units with in unit laundry.
Does 12255 STEVENSON COURT have a pool?
Yes, 12255 STEVENSON COURT has a pool.
Does 12255 STEVENSON COURT have accessible units?
No, 12255 STEVENSON COURT does not have accessible units.
Does 12255 STEVENSON COURT have units with dishwashers?
Yes, 12255 STEVENSON COURT has units with dishwashers.
Does 12255 STEVENSON COURT have units with air conditioning?
No, 12255 STEVENSON COURT does not have units with air conditioning.
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