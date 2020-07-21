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Kingstowne, VA
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5512 JOWETT COURT
Last updated September 18 2019 at 3:06 AM

5512 JOWETT COURT

5512 Jowett Court · No Longer Available
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Location

5512 Jowett Court, Kingstowne, VA 22315
Rose Hill

Amenities

patio / balcony
dishwasher
gym
pool
playground
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
playground
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5512 JOWETT COURT have any available units?
5512 JOWETT COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kingstowne, VA.
What amenities does 5512 JOWETT COURT have?
Some of 5512 JOWETT COURT's amenities include patio / balcony, dishwasher, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5512 JOWETT COURT currently offering any rent specials?
5512 JOWETT COURT is not currently offering any rent specials.
Is 5512 JOWETT COURT pet-friendly?
No, 5512 JOWETT COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kingstowne.
Does 5512 JOWETT COURT offer parking?
No, 5512 JOWETT COURT does not offer parking.
Does 5512 JOWETT COURT have units with washers and dryers?
No, 5512 JOWETT COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 5512 JOWETT COURT have a pool?
Yes, 5512 JOWETT COURT has a pool.
Does 5512 JOWETT COURT have accessible units?
No, 5512 JOWETT COURT does not have accessible units.
Does 5512 JOWETT COURT have units with dishwashers?
Yes, 5512 JOWETT COURT has units with dishwashers.
Does 5512 JOWETT COURT have units with air conditioning?
No, 5512 JOWETT COURT does not have units with air conditioning.
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