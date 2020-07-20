All apartments in Idylwood
Find more places like 2160 KINGS GARDEN WAY.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Idylwood, VA
/
2160 KINGS GARDEN WAY
Last updated May 29 2019 at 6:05 AM

2160 KINGS GARDEN WAY

2160 Kings Garden Way · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Idylwood
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
3 Bedrooms
See all

Location

2160 Kings Garden Way, Idylwood, VA 22043
Idylwood

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
GORGEOUS LUXURY END UNIT TOWN HOME, COMMUTERS DREAM! GREAT LOCATION WHICH OFFERS PRIVACY, BUT MINUTES TO TYSONS, 1-66, W. FALLS CHURCH METRO, RESTAURANTS, SHOPPING & ENTERTAINMENT. 2700+ Sq Ft, OPEN FLOOR PLAN& BRIGHT UNIT WITH HARDWOOD FLOORS ON ENTIRE MAIN LEVEL. GOURMET GRANITE KITCHEN. UPGRADES THRU-OUT: NEWER DESIGNER PAINT, OFFICE, CUSTOM CLOSET, RECESSED LIGHTING, SKYLIGHT, CATHEDRAL CEILINGS, CROWN & CHAIR MOLDING, ENERGY EFFICIENCY WINDOWS DOOR, CERAMIC TILE FLOORS, WITH DECK BACKING TO TREES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2160 KINGS GARDEN WAY have any available units?
2160 KINGS GARDEN WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Idylwood, VA.
What amenities does 2160 KINGS GARDEN WAY have?
Some of 2160 KINGS GARDEN WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2160 KINGS GARDEN WAY currently offering any rent specials?
2160 KINGS GARDEN WAY is not currently offering any rent specials.
Is 2160 KINGS GARDEN WAY pet-friendly?
No, 2160 KINGS GARDEN WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Idylwood.
Does 2160 KINGS GARDEN WAY offer parking?
No, 2160 KINGS GARDEN WAY does not offer parking.
Does 2160 KINGS GARDEN WAY have units with washers and dryers?
Yes, 2160 KINGS GARDEN WAY offers units with in unit laundry.
Does 2160 KINGS GARDEN WAY have a pool?
No, 2160 KINGS GARDEN WAY does not have a pool.
Does 2160 KINGS GARDEN WAY have accessible units?
No, 2160 KINGS GARDEN WAY does not have accessible units.
Does 2160 KINGS GARDEN WAY have units with dishwashers?
Yes, 2160 KINGS GARDEN WAY has units with dishwashers.
Does 2160 KINGS GARDEN WAY have units with air conditioning?
No, 2160 KINGS GARDEN WAY does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
How to Furnish an Apartment on a Budget
How Long Does it Take to Find an Apartment?
How to Find a Roommate – 7 Tips
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

eaves Fairfax Towers
2251 Pimmit Dr
Idylwood, VA 22043
Tysons Glen and Devonshire Square Apartments & Townhomes
2250 Mohegan Dr
Idylwood, VA 22043

Similar Pages

Idylwood 1 BedroomsIdylwood 2 Bedrooms
Idylwood 3 BedroomsIdylwood Apartments with Balconies
Idylwood Apartments with Washer-DryersAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDGermantown, MDBethesda, MDGaithersburg, MDReston, VANorth Bethesda, MDManassas, VACentreville, VA
Fairfax, VAAshburn, VAWheaton, MDHerndon, VAHyattsville, MDTysons Corner, VAOlney, MDHuntington, VABeltsville, MDHillcrest Heights, MDMontgomery Village, MDVienna, VA
East Riverdale, MDGroveton, VANorth Potomac, MDFair Lakes, VAFairland, MDBailey's Crossroads, VATemple Hills, MDChevy Chase, MDBladensburg, MDBurke Centre, VAMount Rainier, MDHybla Valley, VA

Apartments Near Colleges

Marymount UniversityAmerican University
Catholic University of AmericaUniversity of the District of Columbia
George Washington University