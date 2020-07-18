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Hampton, VA
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21 Lavender Trace
Last updated July 17 2020 at 10:50 AM

21 Lavender Trace

21 Lavender Trace · (757) 436-5500
COVID-19 Update
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Location

21 Lavender Trace, Hampton, VA 23663
Buckroe Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 21 Lavender Trace · Avail. Aug 8

$1,425

3 Bed · 2.5 Bath · 1612 sqft

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Amenities

hardwood floors
pet friendly
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
21 Lavender Trace Available 08/08/20 3 BR 2.5 BA House - SPACIOUS, WELL MAINTAINED 3BR/2.5BA HOME WITH 1 CAR ATTACHED GARAGE, EAT-IN KITCHEN WITH ALL APPLIANCES AND FULL SIZED PANTRY, GAS FIREPLACE IN LIVING ROOM. DINING ROOM HAS HARDWOOD FLOORS. SPACIOUS MBR WITH 2 WALK-IN CLOSETS & CUSTOM BUILT SHELVING. MBA HAS JETTED TUB AND SEPARATE SHOWER. LARGE FENCED YARD. CONVENIENT TO SHOPPING, SCHOOLS, MILITARY BASES & BEACH. SMALL PET NEGOTIABLE WITH $300 PET DEPOSIT. NO SMOKING INSIDE PREMISES.

(RLNE5906294)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21 Lavender Trace have any available units?
21 Lavender Trace has a unit available for $1,425 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hampton, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hampton Rent Report.
What amenities does 21 Lavender Trace have?
Some of 21 Lavender Trace's amenities include hardwood floors, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21 Lavender Trace currently offering any rent specials?
21 Lavender Trace is not currently offering any rent specials.
Is 21 Lavender Trace pet-friendly?
Yes, 21 Lavender Trace is pet friendly.
Does 21 Lavender Trace offer parking?
Yes, 21 Lavender Trace offers parking.
Does 21 Lavender Trace have units with washers and dryers?
No, 21 Lavender Trace does not offer units with in unit laundry.
Does 21 Lavender Trace have a pool?
No, 21 Lavender Trace does not have a pool.
Does 21 Lavender Trace have accessible units?
No, 21 Lavender Trace does not have accessible units.
Does 21 Lavender Trace have units with dishwashers?
No, 21 Lavender Trace does not have units with dishwashers.
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