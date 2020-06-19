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Hampton, VA
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1 Bayview Court^^
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1 Bayview Court^^

1 Bayview Court · (757) 436-5500
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Location

1 Bayview Court, Hampton, VA 23664
Buckroe Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 1 Bayview Court^^ · Avail. now

$1,100

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2 Bed · 2.5 Bath · 1208 sqft

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Amenities

patio / balcony
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
2BR/2.5BA end unit townhouse - 2BR/2.5BA END UNIT TOWNHOUSE. LIVING ROOM HAS WOOD BURNING FIREPLACE, SEPARATE DINING ROOM WITH EXTRA SPACE FOR SITTING AREA OR OFFICE AREA. EACH BEDROOM HAS FULL PRIVATE BATHROOM. LAMINATE FLOORS THROUGHOUT FIRST FLOOR AND CARPET UPSTAIRS. REPLACEMENT WINDOWS THROUGHOUT AND PATIO SLIDING DOOR. ALL APPLIANCES INCLUDED. FENCED PATIO AREA WITH STORAGE SHED. LOCATED WITHIN WALKING DISTANCE OF BUCKROE BEACH AND NEAR MILITARY BASES, RESTAURANTS, SHOPPING AND INTERSTATE ACCESS. SORRY, NO PETS. NO SMOKING INSIDE PREMISES.

No Pets Allowed

(RLNE5700609)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1 Bayview Court^^ have any available units?
1 Bayview Court^^ has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hampton, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hampton Rent Report.
Is 1 Bayview Court^^ currently offering any rent specials?
1 Bayview Court^^ isn't currently offering any rent specials.
Is 1 Bayview Court^^ pet-friendly?
No, 1 Bayview Court^^ is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hampton.
Does 1 Bayview Court^^ offer parking?
No, 1 Bayview Court^^ does not offer parking.
Does 1 Bayview Court^^ have units with washers and dryers?
No, 1 Bayview Court^^ does not offer units with in unit laundry.
Does 1 Bayview Court^^ have a pool?
No, 1 Bayview Court^^ does not have a pool.
Does 1 Bayview Court^^ have accessible units?
No, 1 Bayview Court^^ does not have accessible units.
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