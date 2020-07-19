8150 Cancun Ct

Amenities
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NEW PAINT/CARPET/HVAC/HOT WATER HEATER*MAIN LEVEL BOASTS A FORMAL LIVING ROOM/DINING ROOM/STUDY WITH HARDWOOD FLOORS*GOURMET KITCHEN W/GRANITE/ISLAND/TILE FLOORING*VAULTED FAMILY ROOM OFF KITCHEN W/GAS FIREPLACE/ACCESS TO DECK/GAZEBO*SPACIOUS MASTER SUITE W/WIC/HARDWOOD FLOORS AND NURSERY*FINISHED BASEMENT W/FULL BATH/BONUS ROOM AND AMPLE STORAGE*OWNER STORING SOME ITEMS THERE*IRRIGATION SYSTEM*OWNER WILL HANDLE LAWN MOWING/MULCHING*SHORT WALK TO SHOPPING/MINUTES TO DINING MOVIES/MAJOR COMMUTER ROUTES
Real Property Management Pros
Equal Housing Opportunity
* Pet accepted on case-by-case basis
* Sorry, no Section 8 accepted