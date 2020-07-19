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Gainesville, VA
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8150 Cancun Ct
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

8150 Cancun Ct

8150 Cancun Court · No Longer Available
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Location

8150 Cancun Court, Gainesville, VA 20155
Lake Manassas

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
carpet
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/2691df70f6 ----
NEW PAINT/CARPET/HVAC/HOT WATER HEATER*MAIN LEVEL BOASTS A FORMAL LIVING ROOM/DINING ROOM/STUDY WITH HARDWOOD FLOORS*GOURMET KITCHEN W/GRANITE/ISLAND/TILE FLOORING*VAULTED FAMILY ROOM OFF KITCHEN W/GAS FIREPLACE/ACCESS TO DECK/GAZEBO*SPACIOUS MASTER SUITE W/WIC/HARDWOOD FLOORS AND NURSERY*FINISHED BASEMENT W/FULL BATH/BONUS ROOM AND AMPLE STORAGE*OWNER STORING SOME ITEMS THERE*IRRIGATION SYSTEM*OWNER WILL HANDLE LAWN MOWING/MULCHING*SHORT WALK TO SHOPPING/MINUTES TO DINING MOVIES/MAJOR COMMUTER ROUTES

Real Property Management Pros
Equal Housing Opportunity
* Pet accepted on case-by-case basis
* Sorry, no Section 8 accepted

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8150 Cancun Ct have any available units?
8150 Cancun Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gainesville, VA.
What amenities does 8150 Cancun Ct have?
Some of 8150 Cancun Ct's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8150 Cancun Ct currently offering any rent specials?
8150 Cancun Ct is not currently offering any rent specials.
Is 8150 Cancun Ct pet-friendly?
Yes, 8150 Cancun Ct is pet friendly.
Does 8150 Cancun Ct offer parking?
No, 8150 Cancun Ct does not offer parking.
Does 8150 Cancun Ct have units with washers and dryers?
No, 8150 Cancun Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 8150 Cancun Ct have a pool?
No, 8150 Cancun Ct does not have a pool.
Does 8150 Cancun Ct have accessible units?
No, 8150 Cancun Ct does not have accessible units.
Does 8150 Cancun Ct have units with dishwashers?
No, 8150 Cancun Ct does not have units with dishwashers.
Does 8150 Cancun Ct have units with air conditioning?
Yes, 8150 Cancun Ct has units with air conditioning.
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