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Gainesville, VA
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7731 MILTON CIRCLE
Last updated August 31 2019 at 7:22 AM

7731 MILTON CIRCLE

7731 Milton Circle · No Longer Available
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Location

7731 Milton Circle, Gainesville, VA 20155

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
EXCELLENT 3 LEVEL TOWNHOUSE W/ 2 CAR GARAGE. SPACIOUS LIVINGROOM HAS BOXBAY WINDOW. STAINLESS STEEL APPLIANCES IN GRANITE KITCHEN WITH WIDE GRANITE ISLAND & HARDWOOD FLOORS. KITCHEN HAS ROOM FOR LARGE DININGROOM TABLE. DOUBLE DOOR PANTRY. OUTSIZED TREX DECK BACKS TO TREES. UPSTAIRS: MASTER BEDROOM W/ LARGE WALK-IN CLOSET AND DOUBLE SINK MASTER BATH. SHOWER W/ TRANSOM WINDOW. 2 OTHER SPACIOUS BEDROOMS. DOWNSTAIRS: REC ROOM, 1/2 BATH. VERY IMPRESSIVE STAMPED CONCRETE PATIO. COMMUNITY POOL AND WONDERFUL AMENITIES. MINUTES FROM ROUTE 66.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7731 MILTON CIRCLE have any available units?
7731 MILTON CIRCLE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gainesville, VA.
What amenities does 7731 MILTON CIRCLE have?
Some of 7731 MILTON CIRCLE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7731 MILTON CIRCLE currently offering any rent specials?
7731 MILTON CIRCLE is not currently offering any rent specials.
Is 7731 MILTON CIRCLE pet-friendly?
No, 7731 MILTON CIRCLE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gainesville.
Does 7731 MILTON CIRCLE offer parking?
Yes, 7731 MILTON CIRCLE offers parking.
Does 7731 MILTON CIRCLE have units with washers and dryers?
Yes, 7731 MILTON CIRCLE offers units with in unit laundry.
Does 7731 MILTON CIRCLE have a pool?
Yes, 7731 MILTON CIRCLE has a pool.
Does 7731 MILTON CIRCLE have accessible units?
No, 7731 MILTON CIRCLE does not have accessible units.
Does 7731 MILTON CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 7731 MILTON CIRCLE has units with dishwashers.
Does 7731 MILTON CIRCLE have units with air conditioning?
No, 7731 MILTON CIRCLE does not have units with air conditioning.
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