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Franklin Farm, VA
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3323 PINEY RIDGE COURT
Last updated June 13 2019 at 6:14 AM

3323 PINEY RIDGE COURT

3323 Piney Ridge Court · No Longer Available
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Location

3323 Piney Ridge Court, Franklin Farm, VA 20171

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
stainless steel
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
Available 7/15. NEWER PAINT, NEW MAIN LEVEL COMPLETE HARDWOOD, CARPET, MASTER BATH, NEWER WINDOWS, NEW WOOD BLINDS * GOURMET KITCHEN, BREAKFAST BAR, SEPARATE DINING ROOM, STAINLESS APPLIANCES * OPEN FLOOR PLAN * 3 BEDROOMS W/ CEILING FANS! * LIGHT & BRIGHT BASEMENT WITH NEW RECESS LIGHTS - REC ROOM W/ WOOD BURNING FIREPLACE & WITH ADDITIONAL BEDROOM/OFFICE ROOM IN THE BASEMENT * PATIO OFF THE WALKOUT BASEMENT WITH A FENCED IN BIG BACKYARD WITH SHED * CLOSE TO FRANKLIN FARM SHOPPING CENTER AND DINING!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3323 PINEY RIDGE COURT have any available units?
3323 PINEY RIDGE COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Franklin Farm, VA.
What amenities does 3323 PINEY RIDGE COURT have?
Some of 3323 PINEY RIDGE COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3323 PINEY RIDGE COURT currently offering any rent specials?
3323 PINEY RIDGE COURT is not currently offering any rent specials.
Is 3323 PINEY RIDGE COURT pet-friendly?
No, 3323 PINEY RIDGE COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Franklin Farm.
Does 3323 PINEY RIDGE COURT offer parking?
No, 3323 PINEY RIDGE COURT does not offer parking.
Does 3323 PINEY RIDGE COURT have units with washers and dryers?
Yes, 3323 PINEY RIDGE COURT offers units with in unit laundry.
Does 3323 PINEY RIDGE COURT have a pool?
No, 3323 PINEY RIDGE COURT does not have a pool.
Does 3323 PINEY RIDGE COURT have accessible units?
No, 3323 PINEY RIDGE COURT does not have accessible units.
Does 3323 PINEY RIDGE COURT have units with dishwashers?
Yes, 3323 PINEY RIDGE COURT has units with dishwashers.
Does 3323 PINEY RIDGE COURT have units with air conditioning?
No, 3323 PINEY RIDGE COURT does not have units with air conditioning.
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