13506 Floris St

Amenities
Single Family House - Property Id: 119952
2,400 SQ/FT SF 2 level SPLIT FOYER BRICK HOME IN SOUGHT AFTER SCHOOL DISTRICT AND LOCATION NEAR METRO AND MINUTES TO INT'L AIRPORT! GOURMET KITCHEN, SS APPL , GRANITE, CERAMIC, HUGE FRONT/BACK YARD w/ PATIO & UPGRADES GALORE! BACK TO WOODS & FLORIS ELEMENTARY SCHOOL. NEW ROOF, CUSTOM 6" GUTTER GUARDS, RAISED 10 FT CEILINGS, PATIO & MORE!
(PETS FRIENDLY- SOME RESTRICTIONS, DEPOSIT AND FEES APPLY)
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/119952
Property Id 119952
(RLNE4867890)