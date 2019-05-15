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Floris, VA
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13506 Floris St
Last updated May 15 2019 at 10:34 AM

13506 Floris St

13506 Floris Street · No Longer Available
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Location

13506 Floris Street, Floris, VA 20171

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Single Family House - Property Id: 119952

2,400 SQ/FT SF 2 level SPLIT FOYER BRICK HOME IN SOUGHT AFTER SCHOOL DISTRICT AND LOCATION NEAR METRO AND MINUTES TO INT'L AIRPORT! GOURMET KITCHEN, SS APPL , GRANITE, CERAMIC, HUGE FRONT/BACK YARD w/ PATIO & UPGRADES GALORE! BACK TO WOODS & FLORIS ELEMENTARY SCHOOL. NEW ROOF, CUSTOM 6" GUTTER GUARDS, RAISED 10 FT CEILINGS, PATIO & MORE!
(PETS FRIENDLY- SOME RESTRICTIONS, DEPOSIT AND FEES APPLY)
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/119952
Property Id 119952

(RLNE4867890)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13506 Floris St have any available units?
13506 Floris St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Floris, VA.
What amenities does 13506 Floris St have?
Some of 13506 Floris St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13506 Floris St currently offering any rent specials?
13506 Floris St is not currently offering any rent specials.
Is 13506 Floris St pet-friendly?
Yes, 13506 Floris St is pet friendly.
Does 13506 Floris St offer parking?
No, 13506 Floris St does not offer parking.
Does 13506 Floris St have units with washers and dryers?
Yes, 13506 Floris St offers units with in unit laundry.
Does 13506 Floris St have a pool?
No, 13506 Floris St does not have a pool.
Does 13506 Floris St have accessible units?
No, 13506 Floris St does not have accessible units.
Does 13506 Floris St have units with dishwashers?
Yes, 13506 Floris St has units with dishwashers.
Does 13506 Floris St have units with air conditioning?
No, 13506 Floris St does not have units with air conditioning.
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