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3936 WOODHUE PL #21
Last updated July 2 2020 at 4:24 PM

3936 WOODHUE PL #21

3936 Woodhue Place · (866) 677-6937
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

3936 Woodhue Place, Fairfax County, VA 22309
Mount Vernon

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$1,400

1 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
pool
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3936 WOODHUE PL #21 have any available units?
3936 WOODHUE PL #21 has a unit available for $1,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3936 WOODHUE PL #21 have?
Some of 3936 WOODHUE PL #21's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3936 WOODHUE PL #21 currently offering any rent specials?
3936 WOODHUE PL #21 is not currently offering any rent specials.
Is 3936 WOODHUE PL #21 pet-friendly?
No, 3936 WOODHUE PL #21 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fairfax County.
Does 3936 WOODHUE PL #21 offer parking?
Yes, 3936 WOODHUE PL #21 offers parking.
Does 3936 WOODHUE PL #21 have units with washers and dryers?
Yes, 3936 WOODHUE PL #21 offers units with in unit laundry.
Does 3936 WOODHUE PL #21 have a pool?
Yes, 3936 WOODHUE PL #21 has a pool.
Does 3936 WOODHUE PL #21 have accessible units?
No, 3936 WOODHUE PL #21 does not have accessible units.
Does 3936 WOODHUE PL #21 have units with dishwashers?
Yes, 3936 WOODHUE PL #21 has units with dishwashers.
Does 3936 WOODHUE PL #21 have units with air conditioning?
No, 3936 WOODHUE PL #21 does not have units with air conditioning.
Interested in 3936 WOODHUE PL #21?
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