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Fair Oaks, VA
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3803 RIDGE KNOLL COURT
Last updated June 5 2020 at 6:24 AM

3803 RIDGE KNOLL COURT

3803 Ridge Knoll Court · No Longer Available
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Location

3803 Ridge Knoll Court, Fair Oaks, VA 22033

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
gym
pool
playground
Unit Amenities
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
basketball court
gym
on-site laundry
playground
pool
tennis court
BRIGHT, SPACIOUS 1ST FLOOR (NO STEPS) CONDO WITH 2 MASTER BR +FULL BATH SUITES SEPARATED BY LIVING ROOM ***FAUX WOOD FLOORING THROUGHOUT***NEW THERMAL WINDOWS COMING***PRIVATE YARD W/PATIO & STORAGE ROOM***SEPARATE LAUNDRY ROOM WITH FULL SIZE WASHER & DRYER***PENDERBROOK GOLF COMMUNITY AMENITIES INCLUDE OLYMPIC POOLS, FITNESS CENTER, TOT LOTS, TENNIS & BASKETBALL COURTS,^^^GREAT LOCATION 2 MILES TO I-66 ONRAMP, FAIR OAKS MALL & FAIR OAKS HOSPITAL, 6 MILES TO METRO***GOOD CREDIT, LANDLORD REFERENCES & 1 OR 2 INCOMES OF AT LEAST $76K TO QUALIFY

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3803 RIDGE KNOLL COURT have any available units?
3803 RIDGE KNOLL COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fair Oaks, VA.
What amenities does 3803 RIDGE KNOLL COURT have?
Some of 3803 RIDGE KNOLL COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3803 RIDGE KNOLL COURT currently offering any rent specials?
3803 RIDGE KNOLL COURT is not currently offering any rent specials.
Is 3803 RIDGE KNOLL COURT pet-friendly?
No, 3803 RIDGE KNOLL COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fair Oaks.
Does 3803 RIDGE KNOLL COURT offer parking?
No, 3803 RIDGE KNOLL COURT does not offer parking.
Does 3803 RIDGE KNOLL COURT have units with washers and dryers?
Yes, 3803 RIDGE KNOLL COURT offers units with in unit laundry.
Does 3803 RIDGE KNOLL COURT have a pool?
Yes, 3803 RIDGE KNOLL COURT has a pool.
Does 3803 RIDGE KNOLL COURT have accessible units?
No, 3803 RIDGE KNOLL COURT does not have accessible units.
Does 3803 RIDGE KNOLL COURT have units with dishwashers?
No, 3803 RIDGE KNOLL COURT does not have units with dishwashers.
Does 3803 RIDGE KNOLL COURT have units with air conditioning?
No, 3803 RIDGE KNOLL COURT does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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