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Dale City, VA
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5001 LAMBSGATE LANE
Last updated January 21 2020 at 7:51 PM

5001 LAMBSGATE LANE

5001 Lambsgate Lane · No Longer Available
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Location

5001 Lambsgate Lane, Dale City, VA 22193

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
stainless steel
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5001 LAMBSGATE LANE have any available units?
5001 LAMBSGATE LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dale City, VA.
What amenities does 5001 LAMBSGATE LANE have?
Some of 5001 LAMBSGATE LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5001 LAMBSGATE LANE currently offering any rent specials?
5001 LAMBSGATE LANE is not currently offering any rent specials.
Is 5001 LAMBSGATE LANE pet-friendly?
No, 5001 LAMBSGATE LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dale City.
Does 5001 LAMBSGATE LANE offer parking?
No, 5001 LAMBSGATE LANE does not offer parking.
Does 5001 LAMBSGATE LANE have units with washers and dryers?
Yes, 5001 LAMBSGATE LANE offers units with in unit laundry.
Does 5001 LAMBSGATE LANE have a pool?
No, 5001 LAMBSGATE LANE does not have a pool.
Does 5001 LAMBSGATE LANE have accessible units?
No, 5001 LAMBSGATE LANE does not have accessible units.
Does 5001 LAMBSGATE LANE have units with dishwashers?
Yes, 5001 LAMBSGATE LANE has units with dishwashers.
Does 5001 LAMBSGATE LANE have units with air conditioning?
No, 5001 LAMBSGATE LANE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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