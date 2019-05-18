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Dale City, VA
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14723 BIRCHDALE AVENUE
Last updated May 18 2019 at 2:05 AM

14723 BIRCHDALE AVENUE

14723 Birchdale Ave · No Longer Available
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Location

14723 Birchdale Ave, Dale City, VA 22193
Birchdale

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14723 BIRCHDALE AVENUE have any available units?
14723 BIRCHDALE AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dale City, VA.
What amenities does 14723 BIRCHDALE AVENUE have?
Some of 14723 BIRCHDALE AVENUE's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14723 BIRCHDALE AVENUE currently offering any rent specials?
14723 BIRCHDALE AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 14723 BIRCHDALE AVENUE pet-friendly?
No, 14723 BIRCHDALE AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dale City.
Does 14723 BIRCHDALE AVENUE offer parking?
Yes, 14723 BIRCHDALE AVENUE offers parking.
Does 14723 BIRCHDALE AVENUE have units with washers and dryers?
No, 14723 BIRCHDALE AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 14723 BIRCHDALE AVENUE have a pool?
No, 14723 BIRCHDALE AVENUE does not have a pool.
Does 14723 BIRCHDALE AVENUE have accessible units?
No, 14723 BIRCHDALE AVENUE does not have accessible units.
Does 14723 BIRCHDALE AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 14723 BIRCHDALE AVENUE has units with dishwashers.
Does 14723 BIRCHDALE AVENUE have units with air conditioning?
Yes, 14723 BIRCHDALE AVENUE has units with air conditioning.
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