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Chesapeake, VA
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844 Shillelagh Road^^
Last updated June 12 2020 at 11:32 AM

844 Shillelagh Road^^

844 Shillelagh Road · (757) 436-5500
COVID-19 Update
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Location

844 Shillelagh Road, Chesapeake, VA 23323
Pleasant Grove West

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 844 Shillelagh Road^^ · Avail. now

$1,695

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4 Bed · 3 Bath · 2830 sqft

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Amenities

patio / balcony
pet friendly
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
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patio / balcony
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Property Amenities
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No Cats Allowed

(RLNE3999264)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 844 Shillelagh Road^^ have any available units?
844 Shillelagh Road^^ has a unit available for $1,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chesapeake, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chesapeake Rent Report.
What amenities does 844 Shillelagh Road^^ have?
Some of 844 Shillelagh Road^^'s amenities include patio / balcony, pet friendly, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 844 Shillelagh Road^^ currently offering any rent specials?
844 Shillelagh Road^^ isn't currently offering any rent specials.
Is 844 Shillelagh Road^^ pet-friendly?
Yes, 844 Shillelagh Road^^ is pet friendly.
Does 844 Shillelagh Road^^ offer parking?
No, 844 Shillelagh Road^^ does not offer parking.
Does 844 Shillelagh Road^^ have units with washers and dryers?
No, 844 Shillelagh Road^^ does not offer units with in unit laundry.
Does 844 Shillelagh Road^^ have a pool?
No, 844 Shillelagh Road^^ does not have a pool.
Does 844 Shillelagh Road^^ have accessible units?
No, 844 Shillelagh Road^^ does not have accessible units.
Does 844 Shillelagh Road^^ have units with dishwashers?
No, 844 Shillelagh Road^^ does not have units with dishwashers.
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