844 Shillelagh Road^^

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COUNTRY LIVING!!! 4 BED / 3 BATH SF HOME - COUNTRY LIVING!! 4 BEDROOM / 3 BATHS SINGLE FAMILY HOME ON 10 ACRES. 7 ACRES FARMLAND, 3 ACRES LAWN MAINTENANCE. LIVING ROOM WITH FIREPLACE, KITCHEN, UTILITY ROOM, FIRST FLOOR MASTER WITH WALK IN CLOSET. SECOND FLOOR FAMILY ROOM. GLASS BACK PORCH, SHED DRIVEWAY. SECURITY SYSTEM TENANT RESPONSIBILITY. SEPARATE APARTMENT ATTACHED WITH CURRENT TENANT. TENANT RESPONSIBLE FOR COST OF WELL PUMP FOR APARTMENT. NO CATS. OWNER WILL MAINTAIN LAWN.
No Cats Allowed
(RLNE3999264)