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Cherry Hill, VA
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1729 COTTONWOOD GROVE ROAD
Last updated October 26 2019 at 3:35 AM

1729 COTTONWOOD GROVE ROAD

1729 Cottonwood Grove Rd · No Longer Available
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Cherry Hill
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Location

1729 Cottonwood Grove Rd, Cherry Hill, VA 22026

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
DRAMATIC VIEW OVER THE POTOMAC RIVER & JACK NICKLAUS GOLF COURSE***SHOWS LIKE A MODEL HOME ON PREMIUM LOT***STUNNING FEATURES, GRANITE, HARDWOODS, TRIM & UPGRADED APPLIANCES/FIXTURES THROUGHOUT***WALK 1 BLOCK TO JACK NICKLAUS SIGNATURE GOLF COURSE & CLUB HOUSE WITH RESTUARANT, FUTURE VRE COMMUTER TRAIN STATION, 4 STAR HOTEL & HIGH END RETAIL CENTER***ALSO 1 BLOCK FROM 13,000 SQUARE FEET HEALTH FITNESS SOCIAL CLUBHOUSE WITH INDOOR/OUTDOOR POOLS, FULL GYM, A NEW ELEMENTARY SCHOOL. SPORTS FIELDS, PARKS & TRAILS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD have any available units?
1729 COTTONWOOD GROVE ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cherry Hill, VA.
What amenities does 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD have?
Some of 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD currently offering any rent specials?
1729 COTTONWOOD GROVE ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD pet-friendly?
No, 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cherry Hill.
Does 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD offer parking?
No, 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD does not offer parking.
Does 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD offers units with in unit laundry.
Does 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD have a pool?
Yes, 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD has a pool.
Does 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD have accessible units?
No, 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD does not have accessible units.
Does 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD have units with dishwashers?
Yes, 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD has units with dishwashers.
Does 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD have units with air conditioning?
No, 1729 COTTONWOOD GROVE ROAD does not have units with air conditioning.
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