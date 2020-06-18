17103 BRANCHED OAK ROAD

Amenities
appointment need it. WIRE-FI INCLUDE . PREMIUM LOT***THIS HOUSE FACE THE SOUTH AND FULL OF THE SUNLIGHT.STUNNING FEATURES, GRANITE, HARDWOODS, TRIM & UPGRADED APPLIANCES/FIXTURES THROUGHOUT***WALK 1 BLOCK TO JACK NICKLAUS SIGNATURE GOLF COURSE & CLUB HOUSE WITH RESTUARANT, FUTURE VRE COMMUTER TRAIN STATION, 4 STAR HOTEL & HIGH END RETAIL CENTER***ALSO 1 BLOCK FROM 13,000 SQUARE FEET HEALTH FITNESS SOCIAL CLUBHOUSE WITH INDOOR/OUTDOOR POOLS, FULL GYM, A NEW ELEMENTARY SCHOOL. SPORTS FIELDS, PARKS & TRAILS.