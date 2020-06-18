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Cherry Hill, VA
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17103 BRANCHED OAK ROAD
Last updated April 30 2020 at 10:14 PM

17103 BRANCHED OAK ROAD

17103 Branched Oak Rd · (571) 308-9758
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Location

17103 Branched Oak Rd, Cherry Hill, VA 22026

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,200

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4 Bed · 5 Bath · 2832 sqft

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Amenities

granite counters
recently renovated
gym
pool
clubhouse
accessible
Unit Amenities
granite counters
recently renovated
Property Amenities
accessible
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appointment need it. WIRE-FI INCLUDE . PREMIUM LOT***THIS HOUSE FACE THE SOUTH AND FULL OF THE SUNLIGHT.STUNNING FEATURES, GRANITE, HARDWOODS, TRIM & UPGRADED APPLIANCES/FIXTURES THROUGHOUT***WALK 1 BLOCK TO JACK NICKLAUS SIGNATURE GOLF COURSE & CLUB HOUSE WITH RESTUARANT, FUTURE VRE COMMUTER TRAIN STATION, 4 STAR HOTEL & HIGH END RETAIL CENTER***ALSO 1 BLOCK FROM 13,000 SQUARE FEET HEALTH FITNESS SOCIAL CLUBHOUSE WITH INDOOR/OUTDOOR POOLS, FULL GYM, A NEW ELEMENTARY SCHOOL. SPORTS FIELDS, PARKS & TRAILS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17103 BRANCHED OAK ROAD have any available units?
17103 BRANCHED OAK ROAD has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 17103 BRANCHED OAK ROAD have?
Some of 17103 BRANCHED OAK ROAD's amenities include granite counters, recently renovated, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17103 BRANCHED OAK ROAD currently offering any rent specials?
17103 BRANCHED OAK ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 17103 BRANCHED OAK ROAD pet-friendly?
No, 17103 BRANCHED OAK ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cherry Hill.
Does 17103 BRANCHED OAK ROAD offer parking?
No, 17103 BRANCHED OAK ROAD does not offer parking.
Does 17103 BRANCHED OAK ROAD have units with washers and dryers?
No, 17103 BRANCHED OAK ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 17103 BRANCHED OAK ROAD have a pool?
Yes, 17103 BRANCHED OAK ROAD has a pool.
Does 17103 BRANCHED OAK ROAD have accessible units?
Yes, 17103 BRANCHED OAK ROAD has accessible units.
Does 17103 BRANCHED OAK ROAD have units with dishwashers?
No, 17103 BRANCHED OAK ROAD does not have units with dishwashers.
Does 17103 BRANCHED OAK ROAD have units with air conditioning?
No, 17103 BRANCHED OAK ROAD does not have units with air conditioning.
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