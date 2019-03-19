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Burke, VA
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9389 PETER ROY COURT
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

9389 PETER ROY COURT

9389 Peter Roy Court · No Longer Available
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Location

9389 Peter Roy Court, Burke, VA 22015

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
garage
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(RLNE1949306)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9389 PETER ROY COURT have any available units?
9389 PETER ROY COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Burke, VA.
What amenities does 9389 PETER ROY COURT have?
Some of 9389 PETER ROY COURT's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9389 PETER ROY COURT currently offering any rent specials?
9389 PETER ROY COURT is not currently offering any rent specials.
Is 9389 PETER ROY COURT pet-friendly?
No, 9389 PETER ROY COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Burke.
Does 9389 PETER ROY COURT offer parking?
Yes, 9389 PETER ROY COURT offers parking.
Does 9389 PETER ROY COURT have units with washers and dryers?
No, 9389 PETER ROY COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 9389 PETER ROY COURT have a pool?
No, 9389 PETER ROY COURT does not have a pool.
Does 9389 PETER ROY COURT have accessible units?
No, 9389 PETER ROY COURT does not have accessible units.
Does 9389 PETER ROY COURT have units with dishwashers?
No, 9389 PETER ROY COURT does not have units with dishwashers.
Does 9389 PETER ROY COURT have units with air conditioning?
No, 9389 PETER ROY COURT does not have units with air conditioning.
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