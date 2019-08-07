11014 KOMAN CIR #203

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AVAILABLE AUGUST 1ST*2 BEDROOM/2 BATHROOM SPACIOUS CONDO*LARGE LIVING ROOM WITH CEILING FAN & CROWN MOLDING*SEPARATE DINING ROOM WITH CHANDELIER*EAT-IN KITCHEN OFFERS STAINLESS STEEL APPLIANCES, HARDWOOD FLOORS, GAS COOKING, GRANITE & ACCESS TO PRIVATE BALCONY*MASTER BEDROOM WITH WALK-IN-CLOSET, CEILING FAN, PRIVATE BATHROOM WITH CERAMIC TILE*SEPARATE LAUNDRY ROOM*ULTRA CONVENIENT LOCATION*PETS CASE BY CASE - NO DOGS*FIREPLACE NOT IN WORKING ORDER*PARKING - 1 RESERVED SPACE & 1 NON-RESERVED SPACE*POOL FEE $10/PER PERSON*PHOTOS TAKEN PRIOR TO CURRENT TENANTS