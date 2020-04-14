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Buckhall, VA
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8905 FOXWAY RIDGE LANE
Last updated April 14 2020 at 6:43 AM

8905 FOXWAY RIDGE LANE

8905 Foxway Ridge Ln · No Longer Available
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Location

8905 Foxway Ridge Ln, Buckhall, VA 20110

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8905 FOXWAY RIDGE LANE have any available units?
8905 FOXWAY RIDGE LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckhall, VA.
What amenities does 8905 FOXWAY RIDGE LANE have?
Some of 8905 FOXWAY RIDGE LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8905 FOXWAY RIDGE LANE currently offering any rent specials?
8905 FOXWAY RIDGE LANE is not currently offering any rent specials.
Is 8905 FOXWAY RIDGE LANE pet-friendly?
No, 8905 FOXWAY RIDGE LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buckhall.
Does 8905 FOXWAY RIDGE LANE offer parking?
Yes, 8905 FOXWAY RIDGE LANE offers parking.
Does 8905 FOXWAY RIDGE LANE have units with washers and dryers?
Yes, 8905 FOXWAY RIDGE LANE offers units with in unit laundry.
Does 8905 FOXWAY RIDGE LANE have a pool?
No, 8905 FOXWAY RIDGE LANE does not have a pool.
Does 8905 FOXWAY RIDGE LANE have accessible units?
No, 8905 FOXWAY RIDGE LANE does not have accessible units.
Does 8905 FOXWAY RIDGE LANE have units with dishwashers?
Yes, 8905 FOXWAY RIDGE LANE has units with dishwashers.
Does 8905 FOXWAY RIDGE LANE have units with air conditioning?
No, 8905 FOXWAY RIDGE LANE does not have units with air conditioning.
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