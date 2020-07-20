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Ashburn, VA
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20940 DURYEA TERRACE
Last updated May 31 2019 at 2:41 AM

20940 DURYEA TERRACE

20940 Duryea Ter · No Longer Available
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Location

20940 Duryea Ter, Ashburn, VA 20147
Ashburn Village

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
HUGE 4 BED + 3.5 BATH 2-CAR GARAGE END UNIT...AMAZING ASHBURN VILLAGE COMMUNITY AMENITIES...SEPARATE STUDY/LIBRARY ON MAIN LEVEL!...3-LEVEL BUMPOUT...LARGE OPEN KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS + STAINLESS STEEL APPLIANCES...ADJOINING FAMILY ROOM WITH FIREPLACE...BIG TREX DECK...MASSIVE MASTER SUITE WITH LUXURY BATHROOM...WALKOUT LOWER LEVEL 4TH BEDROOM + FULL BATH + RECROOM LEADS TO PATIO AND FULLY FENCED BACKYARD...SUPERB LOCATION - CLOSE TO SHOPPING, SCHOOLS, AND COMMUNITY FACILITIES...BEST VALUE IN TOWN...NO SMOKING/NO PETS...MAX 2 INCOMES TO QUALIFY...13 MONTH LEASE PREFERRED.......Community information at - https://www.ashburnvillage.org/info.php?pnum=33

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20940 DURYEA TERRACE have any available units?
20940 DURYEA TERRACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Ashburn, VA.
What amenities does 20940 DURYEA TERRACE have?
Some of 20940 DURYEA TERRACE's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20940 DURYEA TERRACE currently offering any rent specials?
20940 DURYEA TERRACE is not currently offering any rent specials.
Is 20940 DURYEA TERRACE pet-friendly?
No, 20940 DURYEA TERRACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ashburn.
Does 20940 DURYEA TERRACE offer parking?
Yes, 20940 DURYEA TERRACE offers parking.
Does 20940 DURYEA TERRACE have units with washers and dryers?
No, 20940 DURYEA TERRACE does not offer units with in unit laundry.
Does 20940 DURYEA TERRACE have a pool?
No, 20940 DURYEA TERRACE does not have a pool.
Does 20940 DURYEA TERRACE have accessible units?
No, 20940 DURYEA TERRACE does not have accessible units.
Does 20940 DURYEA TERRACE have units with dishwashers?
No, 20940 DURYEA TERRACE does not have units with dishwashers.
Does 20940 DURYEA TERRACE have units with air conditioning?
No, 20940 DURYEA TERRACE does not have units with air conditioning.
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