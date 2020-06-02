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3017 S BUCHANAN ST.
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Arlington, VA
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3017 S BUCHANAN ST
Last updated February 29 2020 at 11:14 AM

3017 S BUCHANAN ST

3017 South Buchanan Street · No Longer Available
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Location

3017 South Buchanan Street, Arlington, VA 22206
Fairlington - Shirlington

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
GORGEOUS AND RARELY AVAILABLE 3BR 2BA END TOWNHOUSE WITH APPROXIMATELY 1830 SQ FT (FEELS LIKE A SINGLE FAMILY). JUST A FEW OF THE SPECIAL FEATURES INCLUDE: BEAUTIFULLY REFINISHED HARDWOOD FLOORS, AN UPDATED KITCHEN & BATH, NEWER WINDOWS, PULL DOWN STAIRCASE TO ATTIC (WHICH OFFERS ADDITONAL STORAGE AND THE ADDITIONAL INSULATION KEEPS THE PROPERTY KEEPS UTILITIES REASONABLE DURING THE DIFFERENT SEASONS) AND A FABULOUS PATIO FOR AL FRESCO DINING. WHEN APPYING, APPLY ON-LINE AT OUR WEBSITE, BOTH THE SECURITY DEPOSIT AND FIRST MONTH~S RENT DUE AT THE TIME OF PROCESSING IN THE FORM OF CERTIFIED FUNDS. CALL FOR INSTRUCTIONS REGARDING PROCESS TO SECURE PROPERTY. ABSOLUTELY NO PETS OR SMOKERS. 80% OF FLOORS MUST BE COVERED. ONE INCOME TO QUALIFY $2850 x40 ($114,000)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

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Frequently Asked Questions

Does 3017 S BUCHANAN ST have any available units?
3017 S BUCHANAN ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arlington, VA.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 3017 S BUCHANAN ST have?
Some of 3017 S BUCHANAN ST's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3017 S BUCHANAN ST currently offering any rent specials?
3017 S BUCHANAN ST is not currently offering any rent specials.
Is 3017 S BUCHANAN ST pet-friendly?
No, 3017 S BUCHANAN ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 3017 S BUCHANAN ST offer parking?
Yes, 3017 S BUCHANAN ST offers parking.
Does 3017 S BUCHANAN ST have units with washers and dryers?
Yes, 3017 S BUCHANAN ST offers units with in unit laundry.
Does 3017 S BUCHANAN ST have a pool?
No, 3017 S BUCHANAN ST does not have a pool.
Does 3017 S BUCHANAN ST have accessible units?
No, 3017 S BUCHANAN ST does not have accessible units.
Does 3017 S BUCHANAN ST have units with dishwashers?
Yes, 3017 S BUCHANAN ST has units with dishwashers.

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