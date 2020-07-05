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Wylie, TX
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714 Kinston Court
Last updated July 12 2019 at 2:57 AM

714 Kinston Court

714 Kenston Ct · No Longer Available
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Location

714 Kenston Ct, Wylie, TX 75098

Amenities

dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
microwave
bathtub
Unit Amenities
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carpet
dishwasher
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walk in closets
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 714 Kinston Court have any available units?
714 Kinston Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wylie, TX.
What amenities does 714 Kinston Court have?
Some of 714 Kinston Court's amenities include dishwasher, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 714 Kinston Court currently offering any rent specials?
714 Kinston Court is not currently offering any rent specials.
Is 714 Kinston Court pet-friendly?
No, 714 Kinston Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wylie.
Does 714 Kinston Court offer parking?
Yes, 714 Kinston Court offers parking.
Does 714 Kinston Court have units with washers and dryers?
No, 714 Kinston Court does not offer units with in unit laundry.
Does 714 Kinston Court have a pool?
No, 714 Kinston Court does not have a pool.
Does 714 Kinston Court have accessible units?
No, 714 Kinston Court does not have accessible units.
Does 714 Kinston Court have units with dishwashers?
Yes, 714 Kinston Court has units with dishwashers.
Does 714 Kinston Court have units with air conditioning?
No, 714 Kinston Court does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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