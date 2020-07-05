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Wylie, TX
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2017 Lake Highlands Drive
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2017 Lake Highlands Drive

2017 Lake Highlands Drive · No Longer Available
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Location

2017 Lake Highlands Drive, Wylie, TX 75098

Amenities

hardwood floors
dishwasher
pool
playground
fireplace
game room
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
Property Amenities
game room
playground
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2017 Lake Highlands Drive have any available units?
2017 Lake Highlands Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wylie, TX.
What amenities does 2017 Lake Highlands Drive have?
Some of 2017 Lake Highlands Drive's amenities include hardwood floors, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2017 Lake Highlands Drive currently offering any rent specials?
2017 Lake Highlands Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2017 Lake Highlands Drive pet-friendly?
No, 2017 Lake Highlands Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wylie.
Does 2017 Lake Highlands Drive offer parking?
No, 2017 Lake Highlands Drive does not offer parking.
Does 2017 Lake Highlands Drive have units with washers and dryers?
No, 2017 Lake Highlands Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2017 Lake Highlands Drive have a pool?
Yes, 2017 Lake Highlands Drive has a pool.
Does 2017 Lake Highlands Drive have accessible units?
No, 2017 Lake Highlands Drive does not have accessible units.
Does 2017 Lake Highlands Drive have units with dishwashers?
Yes, 2017 Lake Highlands Drive has units with dishwashers.
Does 2017 Lake Highlands Drive have units with air conditioning?
No, 2017 Lake Highlands Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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