1802 EASTFORK Lane

Amenities
NEW CARPET COMING SOON TO HIS SPACIOUS HOME IN QUIET GATED COMMUNITY IN WYLIE. OPEN, FLOWING FLOORPLAN FEATURES FOUR TEXAS-SIZED BEDROOMS, AND HOME HAS A LARGE TREED BACKYARD BACKING TO GREENSPACE. TWO LIVING AREAS DOWNSTAIRS WITH CEILING FANS & WOOD FLOORS, AND ONE HAS GAS STARTER FIREPLACE WITH RAISED BRICK HEARTH. KITCHEN HAS GRANITE COUNTERTOPS, UPDATED STAINLESS OVEN AND MICROWAVE, GAS COOKTOP, WALK-IN PANTRY, AND TILE FLOORS. UTILITY ROOM HAS BUILT-IN CABINETRY AND ROOM FOR SECOND REFRIGERATOR OR FREEZER. FOUR SUPER LARGE BEDROOMS UPSTAIRS, THREE WITH WALK-IN CLOSETS. MASTER BATH HAS HI-LO GRANITE VANITIES, GARDEN TUB, AND SEPARATE SHOWER. HALL BATH ALSO HAS GRANITE VANITY. COMMUNITY POOL AND PLAYGROUND.