All apartments in Wylie
Find more places like 1802 EASTFORK Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Wylie, TX
/
1802 EASTFORK Lane
Last updated April 14 2019 at 1:28 AM

1802 EASTFORK Lane

1802 Eastfork Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Wylie
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Balcony
See all
3 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1802 Eastfork Lane, Wylie, TX 75098

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
NEW CARPET COMING SOON TO HIS SPACIOUS HOME IN QUIET GATED COMMUNITY IN WYLIE. OPEN, FLOWING FLOORPLAN FEATURES FOUR TEXAS-SIZED BEDROOMS, AND HOME HAS A LARGE TREED BACKYARD BACKING TO GREENSPACE. TWO LIVING AREAS DOWNSTAIRS WITH CEILING FANS & WOOD FLOORS, AND ONE HAS GAS STARTER FIREPLACE WITH RAISED BRICK HEARTH. KITCHEN HAS GRANITE COUNTERTOPS, UPDATED STAINLESS OVEN AND MICROWAVE, GAS COOKTOP, WALK-IN PANTRY, AND TILE FLOORS. UTILITY ROOM HAS BUILT-IN CABINETRY AND ROOM FOR SECOND REFRIGERATOR OR FREEZER. FOUR SUPER LARGE BEDROOMS UPSTAIRS, THREE WITH WALK-IN CLOSETS. MASTER BATH HAS HI-LO GRANITE VANITIES, GARDEN TUB, AND SEPARATE SHOWER. HALL BATH ALSO HAS GRANITE VANITY. COMMUNITY POOL AND PLAYGROUND.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1802 EASTFORK Lane have any available units?
1802 EASTFORK Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wylie, TX.
What amenities does 1802 EASTFORK Lane have?
Some of 1802 EASTFORK Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1802 EASTFORK Lane currently offering any rent specials?
1802 EASTFORK Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1802 EASTFORK Lane pet-friendly?
No, 1802 EASTFORK Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wylie.
Does 1802 EASTFORK Lane offer parking?
Yes, 1802 EASTFORK Lane offers parking.
Does 1802 EASTFORK Lane have units with washers and dryers?
No, 1802 EASTFORK Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1802 EASTFORK Lane have a pool?
Yes, 1802 EASTFORK Lane has a pool.
Does 1802 EASTFORK Lane have accessible units?
No, 1802 EASTFORK Lane does not have accessible units.
Does 1802 EASTFORK Lane have units with dishwashers?
Yes, 1802 EASTFORK Lane has units with dishwashers.
Does 1802 EASTFORK Lane have units with air conditioning?
No, 1802 EASTFORK Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
What are Security Deposits? Everything Renters Should Know
Moving Costs: What You Need to Know to Budget Your Move
Studio vs. 1 Bedroom Apartments – Which is Right For You?
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
Renting vs Buying an Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Villas at Wylie
600 Woodbridge Pkwy
Wylie, TX 75098
Seventy8 & Westgate
960 Westgate Way
Wylie, TX 75098
River Oaks Apartments
2000 Country Club Rd
Wylie, TX 75098
Parc at Wylie
1315 W Brown St
Wylie, TX 75098

Similar Pages

Wylie 1 BedroomsWylie 2 Bedrooms
Wylie Apartments with BalconyWylie Apartments with Pool
Wylie Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TXMcKinney, TXLewisville, TX
Denton, TXRichardson, TXMesquite, TXEuless, TXBedford, TXHurst, TXCorinth, TXDuncanville, TXGreenville, TXLittle Elm, TXSachse, TX
Midlothian, TXRichland Hills, TXForney, TXProsper, TXSouthlake, TXBalch Springs, TXDenison, TXFairview, TXEnnis, TXRoanoke, TX

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District