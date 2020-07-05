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Wylie, TX
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1506 Canyon Creek Road
Last updated February 22 2020 at 3:00 AM

1506 Canyon Creek Road

1506 Canyon Creek Road · No Longer Available
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Location

1506 Canyon Creek Road, Wylie, TX 75098

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1506 Canyon Creek Road have any available units?
1506 Canyon Creek Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wylie, TX.
What amenities does 1506 Canyon Creek Road have?
Some of 1506 Canyon Creek Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1506 Canyon Creek Road currently offering any rent specials?
1506 Canyon Creek Road is not currently offering any rent specials.
Is 1506 Canyon Creek Road pet-friendly?
No, 1506 Canyon Creek Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wylie.
Does 1506 Canyon Creek Road offer parking?
Yes, 1506 Canyon Creek Road offers parking.
Does 1506 Canyon Creek Road have units with washers and dryers?
No, 1506 Canyon Creek Road does not offer units with in unit laundry.
Does 1506 Canyon Creek Road have a pool?
Yes, 1506 Canyon Creek Road has a pool.
Does 1506 Canyon Creek Road have accessible units?
No, 1506 Canyon Creek Road does not have accessible units.
Does 1506 Canyon Creek Road have units with dishwashers?
Yes, 1506 Canyon Creek Road has units with dishwashers.
Does 1506 Canyon Creek Road have units with air conditioning?
No, 1506 Canyon Creek Road does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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