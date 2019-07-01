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12200 Sheriff Ct
Last updated July 1 2019 at 12:48 PM

12200 Sheriff Ct

12200 Sheriff Court · No Longer Available
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Location

12200 Sheriff Court, Shady Hollow, TX 78748

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
stainless steel
pool
Unit Amenities
carpet
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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(RLNE4305724)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12200 Sheriff Ct have any available units?
12200 Sheriff Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Shady Hollow, TX.
What amenities does 12200 Sheriff Ct have?
Some of 12200 Sheriff Ct's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12200 Sheriff Ct currently offering any rent specials?
12200 Sheriff Ct is not currently offering any rent specials.
Is 12200 Sheriff Ct pet-friendly?
Yes, 12200 Sheriff Ct is pet friendly.
Does 12200 Sheriff Ct offer parking?
Yes, 12200 Sheriff Ct offers parking.
Does 12200 Sheriff Ct have units with washers and dryers?
No, 12200 Sheriff Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 12200 Sheriff Ct have a pool?
Yes, 12200 Sheriff Ct has a pool.
Does 12200 Sheriff Ct have accessible units?
No, 12200 Sheriff Ct does not have accessible units.
Does 12200 Sheriff Ct have units with dishwashers?
No, 12200 Sheriff Ct does not have units with dishwashers.
Does 12200 Sheriff Ct have units with air conditioning?
No, 12200 Sheriff Ct does not have units with air conditioning.
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