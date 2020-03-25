816 Secretariat

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NICE 3 BR 2.5 BATH FEATURING AN ISLAND KITCHEN & FIREPLACE IN LIVING*SEPARATE DINING ROOM*2 LIVING AREAS*EASY ACCESS TO I-35, RANDOLPH AFB, FT. SAM, & NEW BRAUNFELS*SCHERTZ/CIBOLO SCHOOL DISTRICT - NICE 3 BR 2.5 BATH FEATURING AN ISLAND KITCHEN & FIREPLACE IN LIVING*SEPARATE DINING ROOM*2 LIVING AREAS*EASY ACCESS TO I-35, RANDOLPH AFB, FT. SAM, & NEW BRAUNFELS*SCHERTZ/CIBOLO SCHOOL DISTRICT*$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*APP FEE, 1ST MONTHS RENT, DEPOSIT & PET FEE(S) MUST BE IN CERT. FUNDS*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PITT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS
(RLNE4230133)