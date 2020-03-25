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Schertz, TX
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816 Secretariat
Last updated June 15 2020 at 5:13 PM

816 Secretariat

816 Secretariat Drive · (210) 654-8080 ext. 8003
COVID-19 Update
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Location

816 Secretariat Drive, Schertz, TX 78108

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 816 Secretariat · Avail. now

$1,595

Click to see floorplan

3 Bed · 2.5 Bath · 1889 sqft

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Amenities

pet friendly
pool
fireplace
Unit Amenities
fireplace
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
NICE 3 BR 2.5 BATH FEATURING AN ISLAND KITCHEN & FIREPLACE IN LIVING*SEPARATE DINING ROOM*2 LIVING AREAS*EASY ACCESS TO I-35, RANDOLPH AFB, FT. SAM, & NEW BRAUNFELS*SCHERTZ/CIBOLO SCHOOL DISTRICT - NICE 3 BR 2.5 BATH FEATURING AN ISLAND KITCHEN & FIREPLACE IN LIVING*SEPARATE DINING ROOM*2 LIVING AREAS*EASY ACCESS TO I-35, RANDOLPH AFB, FT. SAM, & NEW BRAUNFELS*SCHERTZ/CIBOLO SCHOOL DISTRICT*$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*APP FEE, 1ST MONTHS RENT, DEPOSIT & PET FEE(S) MUST BE IN CERT. FUNDS*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PITT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS

(RLNE4230133)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 816 Secretariat have any available units?
816 Secretariat has a unit available for $1,595 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 816 Secretariat currently offering any rent specials?
816 Secretariat isn't currently offering any rent specials.
Is 816 Secretariat pet-friendly?
Yes, 816 Secretariat is pet friendly.
Does 816 Secretariat offer parking?
No, 816 Secretariat does not offer parking.
Does 816 Secretariat have units with washers and dryers?
No, 816 Secretariat does not offer units with in unit laundry.
Does 816 Secretariat have a pool?
Yes, 816 Secretariat has a pool.
Does 816 Secretariat have accessible units?
No, 816 Secretariat does not have accessible units.
Does 816 Secretariat have units with dishwashers?
No, 816 Secretariat does not have units with dishwashers.
Does 816 Secretariat have units with air conditioning?
No, 816 Secretariat does not have units with air conditioning.
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