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Scenic Oaks, TX
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9842 KREMMEN PL
Last updated October 17 2019 at 5:17 AM

9842 KREMMEN PL

9842 Kremmen Pl · No Longer Available
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Location

9842 Kremmen Pl, Scenic Oaks, TX 78006

Amenities

patio / balcony
granite counters
new construction
garage
pool
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9842 KREMMEN PL have any available units?
9842 KREMMEN PL doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scenic Oaks, TX.
What amenities does 9842 KREMMEN PL have?
Some of 9842 KREMMEN PL's amenities include patio / balcony, granite counters, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9842 KREMMEN PL currently offering any rent specials?
9842 KREMMEN PL is not currently offering any rent specials.
Is 9842 KREMMEN PL pet-friendly?
No, 9842 KREMMEN PL is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scenic Oaks.
Does 9842 KREMMEN PL offer parking?
Yes, 9842 KREMMEN PL offers parking.
Does 9842 KREMMEN PL have units with washers and dryers?
No, 9842 KREMMEN PL does not offer units with in unit laundry.
Does 9842 KREMMEN PL have a pool?
Yes, 9842 KREMMEN PL has a pool.
Does 9842 KREMMEN PL have accessible units?
No, 9842 KREMMEN PL does not have accessible units.
Does 9842 KREMMEN PL have units with dishwashers?
No, 9842 KREMMEN PL does not have units with dishwashers.
Does 9842 KREMMEN PL have units with air conditioning?
No, 9842 KREMMEN PL does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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