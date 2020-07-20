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9714 Ceremony Cv
Last updated July 17 2019 at 10:40 AM

9714 Ceremony Cv

9714 Ceremony Cove · No Longer Available
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Location

9714 Ceremony Cove, San Antonio, TX 78239

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
air conditioning
range
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
patio / balcony
range
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
SPACIOUS 4 BR ON A CUL-DE-SAC W/ 2 LIVING AREAS & 2 EATING AREAS*STORAGE SHED*COVERED PATIO*EASY ACCESS TO FT. SAM & RANDOLPH AFB*NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT*INCLUDES STOVE/RANGE, DISHWASHER, & CENTRAL HVAC - SPACIOUS 4 BR ON A CUL-DE-SAC W/ 2 LIVING AREAS & 2 EATING AREAS*STORAGE SHED*COVERED PATIO*EASY ACCESS TO FT. SAM & RANDOLPH AFB*NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT*INCLUDES STOVE/RANGE, DISHWASHER, & CENTRAL HVAC*$55 APP FEE PER PERSON NON-REFUNDABLE*APP FEE(S), FIRST MONTHS RENT, SEC. DEPOSIT, & PET FEE(S) MUST BE IN CERT. FUNDS MONEY ORDER OR CASHIER'S CHECK*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PITT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS

(RLNE4867072)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9714 Ceremony Cv have any available units?
9714 Ceremony Cv doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 9714 Ceremony Cv have?
Some of 9714 Ceremony Cv's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9714 Ceremony Cv currently offering any rent specials?
9714 Ceremony Cv is not currently offering any rent specials.
Is 9714 Ceremony Cv pet-friendly?
Yes, 9714 Ceremony Cv is pet friendly.
Does 9714 Ceremony Cv offer parking?
No, 9714 Ceremony Cv does not offer parking.
Does 9714 Ceremony Cv have units with washers and dryers?
No, 9714 Ceremony Cv does not offer units with in unit laundry.
Does 9714 Ceremony Cv have a pool?
No, 9714 Ceremony Cv does not have a pool.
Does 9714 Ceremony Cv have accessible units?
No, 9714 Ceremony Cv does not have accessible units.
Does 9714 Ceremony Cv have units with dishwashers?
Yes, 9714 Ceremony Cv has units with dishwashers.
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