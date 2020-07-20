9714 Ceremony Cv

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SPACIOUS 4 BR ON A CUL-DE-SAC W/ 2 LIVING AREAS & 2 EATING AREAS*STORAGE SHED*COVERED PATIO*EASY ACCESS TO FT. SAM & RANDOLPH AFB*NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT*INCLUDES STOVE/RANGE, DISHWASHER, & CENTRAL HVAC - SPACIOUS 4 BR ON A CUL-DE-SAC W/ 2 LIVING AREAS & 2 EATING AREAS*STORAGE SHED*COVERED PATIO*EASY ACCESS TO FT. SAM & RANDOLPH AFB*NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT*INCLUDES STOVE/RANGE, DISHWASHER, & CENTRAL HVAC*$55 APP FEE PER PERSON NON-REFUNDABLE*APP FEE(S), FIRST MONTHS RENT, SEC. DEPOSIT, & PET FEE(S) MUST BE IN CERT. FUNDS MONEY ORDER OR CASHIER'S CHECK*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PITT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS
(RLNE4867072)