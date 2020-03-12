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9706 Keystone Cove
Last updated July 11 2019 at 3:12 AM

9706 Keystone Cove

9706 Keystone Cove · No Longer Available
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Location

9706 Keystone Cove, San Antonio, TX 78251

Amenities

w/d hookup
pet friendly
garage
walk in closets
game room
carpet
Unit Amenities
carpet
walk in closets
w/d hookup
Property Amenities
game room
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
SPACIOUS CUL-DE-SAC HOME IN GREAT NORTHWEST COMMUNITY * OPEN FLOORPLAN FEATURES HIGH CEILINGS WITH OPEN LOFT/GAMEROOM UPSTAIRS * MASTER DOWN WITH FULL BATH & WALK-IN CLOSET * ISLAND KITCHEN OFFERS PLENTY OF CABINET SPACE * SPACIOUS SECONDARY BEDROOMS UPSTAIRS * NO CARPET ONLY TILE & LAMINATE FLOORING * WASHER & DRYER HOOKUPS DOWNSTAIRS * NO SMOKING ALLOWED IN HOME * UP TO 2 DOGS UNDER 25LBS ALLOWED WITH NON-REFUNDABLE DEPOSIT * CLOSE TO NISD SCHOOLS, HWY 151, LOOP 410, LACKLAND AFB & GREAT SHOPPING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 2
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9706 Keystone Cove have any available units?
9706 Keystone Cove doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 9706 Keystone Cove have?
Some of 9706 Keystone Cove's amenities include w/d hookup, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9706 Keystone Cove currently offering any rent specials?
9706 Keystone Cove is not currently offering any rent specials.
Is 9706 Keystone Cove pet-friendly?
Yes, 9706 Keystone Cove is pet friendly.
Does 9706 Keystone Cove offer parking?
Yes, 9706 Keystone Cove offers parking.
Does 9706 Keystone Cove have units with washers and dryers?
No, 9706 Keystone Cove does not offer units with in unit laundry.
Does 9706 Keystone Cove have a pool?
No, 9706 Keystone Cove does not have a pool.
Does 9706 Keystone Cove have accessible units?
No, 9706 Keystone Cove does not have accessible units.
Does 9706 Keystone Cove have units with dishwashers?
No, 9706 Keystone Cove does not have units with dishwashers.
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