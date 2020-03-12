9706 Keystone Cove

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SPACIOUS CUL-DE-SAC HOME IN GREAT NORTHWEST COMMUNITY * OPEN FLOORPLAN FEATURES HIGH CEILINGS WITH OPEN LOFT/GAMEROOM UPSTAIRS * MASTER DOWN WITH FULL BATH & WALK-IN CLOSET * ISLAND KITCHEN OFFERS PLENTY OF CABINET SPACE * SPACIOUS SECONDARY BEDROOMS UPSTAIRS * NO CARPET ONLY TILE & LAMINATE FLOORING * WASHER & DRYER HOOKUPS DOWNSTAIRS * NO SMOKING ALLOWED IN HOME * UP TO 2 DOGS UNDER 25LBS ALLOWED WITH NON-REFUNDABLE DEPOSIT * CLOSE TO NISD SCHOOLS, HWY 151, LOOP 410, LACKLAND AFB & GREAT SHOPPING.