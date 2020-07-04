9306 NELLS FARM

Amenities
BEAUTIFUL 4 BEDROOMS 2.5 BATH HOME ON A 1/4+ ACRE CUL-D-SAC CUSTOM BUILT CONNELL-BARRON HOME. TILE ENTRY & KITCHEN. OPEN FLOOR PLAN WITH CATHEDRAL CEILINGS IN FAMILY ROOM AND MASTER BEDROOM. MASTER WITH LARGE SITTING/OFFICE ROOM. FANS THROUGHOUT. GOURMET KITCHEN WITH CORIAN COUNTERS & SINK AND TILE BACKSPLASH. SINK IN UTILITY ROOM. MONSTER INTERIOR & EXTERIOR SURROUND SOUND. SPRINKLER SYS & WATER SOFTENER. FULLY FURNISHED CORPORATE HOME FOR $2,600 FURNISHED. MINUTES FROM UTSA & LA CANTERA AND THE RIM.