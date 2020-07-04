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9306 NELLS FARM
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9306 NELLS FARM

9306 Nells Farm · No Longer Available
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Location

9306 Nells Farm, San Antonio, TX 78023

Amenities

patio / balcony
furnished
Unit Amenities
furnished
patio / balcony
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9306 NELLS FARM have any available units?
9306 NELLS FARM doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 9306 NELLS FARM currently offering any rent specials?
9306 NELLS FARM is not currently offering any rent specials.
Is 9306 NELLS FARM pet-friendly?
No, 9306 NELLS FARM is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 9306 NELLS FARM offer parking?
No, 9306 NELLS FARM does not offer parking.
Does 9306 NELLS FARM have units with washers and dryers?
No, 9306 NELLS FARM does not offer units with in unit laundry.
Does 9306 NELLS FARM have a pool?
No, 9306 NELLS FARM does not have a pool.
Does 9306 NELLS FARM have accessible units?
No, 9306 NELLS FARM does not have accessible units.
Does 9306 NELLS FARM have units with dishwashers?
No, 9306 NELLS FARM does not have units with dishwashers.
Does 9306 NELLS FARM have units with air conditioning?
No, 9306 NELLS FARM does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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