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8426 Avalon Star
Last updated March 8 2020 at 6:26 AM

8426 Avalon Star

8426 Avalon Star · No Longer Available
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Location

8426 Avalon Star, San Antonio, TX 78240

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
tennis court
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RENT: $2050
DEPOSIT $2050
CLEANING DEPOSIT $350
PET DEPOSIT $400
APPLICATION FEES $60.00 18 YEARS AND OLDER

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8426 Avalon Star have any available units?
8426 Avalon Star doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 8426 Avalon Star have?
Some of 8426 Avalon Star's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8426 Avalon Star currently offering any rent specials?
8426 Avalon Star is not currently offering any rent specials.
Is 8426 Avalon Star pet-friendly?
Yes, 8426 Avalon Star is pet friendly.
Does 8426 Avalon Star offer parking?
Yes, 8426 Avalon Star offers parking.
Does 8426 Avalon Star have units with washers and dryers?
No, 8426 Avalon Star does not offer units with in unit laundry.
Does 8426 Avalon Star have a pool?
No, 8426 Avalon Star does not have a pool.
Does 8426 Avalon Star have accessible units?
No, 8426 Avalon Star does not have accessible units.
Does 8426 Avalon Star have units with dishwashers?
No, 8426 Avalon Star does not have units with dishwashers.
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