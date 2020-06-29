8426 Avalon Star

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RENT: $2050
DEPOSIT $2050
CLEANING DEPOSIT $350
PET DEPOSIT $400
APPLICATION FEES $60.00 18 YEARS AND OLDER